Simpozion studențesc la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prin Facultatea de Științe Umaniste și Sociale organizează în aceste zile Simpozionul dedicat studenților „Cultură. Educație. Societate”. Cele cinci secțiuni din domeniile muzică, filologie, comunicare, administrație publică și teologie s-au bucurat de interes din partea studenților din mai multe centre universitare. Au pregătit lucrări studenți masteranzi sau cei de la studii de licență din cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din Oradea.

„Felicit colegii de la Facultatea de Științe Umaniste și Sociale care, și în aceste condiții speciale determinate de epidemia de SARS-CoV-2, au reușit, respectând toate regulile impuse de autorități, să organizeze acest simpozion dedicat studenților. Cred că este foarte important atât pentru noi, cadrele didactice, cât și pentru studenți să continuăm să muncim, chiar dacă folosim mai mult sistemul online, pentru a putea asimila cunoștințe, pentru a le disemina, precum aici, la acest simpozion. Doar așa vom reuși să trecem cu bine peste această perioadă și să menținem calitatea actului educativ”, a declarat rectorul UAV, prof. univ. dr. Ramona Lile.

„Ca în fiecare an, ne bucurăm de interesul pe care studenții din centrele universitare din Cluj Napoca, Oradea sau Iași îl manifestă pentru acest eveniment. Anul acesta, chiar dacă se desfășoară în condiții mai speciale, am decis să păstrăm tradiția și să oferim studenților șansa de a-și prezenta lucrările, chiar dacă, o parte din ei, în sistem on line. Numărul mare de lucrări ne-a confirmat că decizia de a organiza acest simpozion a fost una bună și sunt convinsă că și calitatea lucrărilor din toate cele cinci secțiuni va fi una excepțională”, a declarat decanul facultății, prof. univ. dr. Alina Pădurean. Evenimentul se bucură de sprijinul Ministerului Educației și Cercetării.

