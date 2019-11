Simultan Festival 2019 Timișoara sau despre cultul progresului și al dezvoltării infinite

„Va veni o vreme când nu va mai fi” – acesta este paradigma centrală a celei de-a a XIV-a ediții a Festivalului Simultan 2019 de la Timișoara, eveniment dedicat artelor interdisciplinare, artiștilor și muzicienilor care experimentează cu diferite medii sau limbaje de exprimare de tipul time-based media, în principal audio-video.

Cea de-a XIV-A ediție a SIMULTAN Festival este co-finanțată de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național și realizată cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara, a Consiliului Județean Timiș, având ca parteneri pe Timișoara 2021, Direcția Județeană pentru Cultură din Timișoara, Transcultres, Institutul Cultural Francez, Lapsus, Asociația Culturală Contrasens.

Programul cuprinde proiecții de artă video, live performance-uri sonore și audiovizuale, prezentări și workshop-uri, care vor avea loc la Muzeul de Transport Public „Corneliu Mikloși” din Timișoara, în perioada 8-10 octombrie.

Prin sintagma „There will be a time when it will not be” Simultan Festival 2019 își propune să chestioneze diferite aspecte ale societății și ale vieții individuale influențate de tehnologie, să exploreze situații speculative, să perturbe imaginea standardizată a viitorului, cultul progresului și a dezvoltării infinite.

Secțiunea de live performance prezintă artiști care lucrează cu sunetul, generând, modelând sau procesând sub diferite forme – fie prin construcții sculpturale electronice, sintetizatoare modulare sau prin intermediul cu programelor personalizate sau pur și simplu amplificând înregistrări ale sunetelor din mediul înconjurător.

Astfel, duo-ul Magnetocepția – Patrizia Ruthensteiner (AT) and Dewi de Vree (NL) – va prezenta un radio-balet site-specific, la baza căruia stau două antene transformatoare al căror uz performativ derivă din reinterpretarea unei celebre piese vestimentare feminine – crinolina, o fustă rigidă dintr-o structură din oțel.

Artistul danez Jacob Kirkegaard, ale cărui lucrări au fost prezentate inclusiv la MoMA, prezintă un proiect compus din 4 piese intitulat OPUS MORS, care cuprinde patru spații de ascultare pentru unul dintre cele mai existențiale și naturale aspectele ale vieții – moartea.

Micleușanu M. participă cu proiectul intitulat SPECTROOM – concert pt cutie cu arcuri, frunze și aburi, ce sondează un substratum sonor, generator de stări și percepții prin intermediul unor obiecte personalizate de artist în scop muzical.

Cedrik Fermont este un muzician, activist și cercetător născut în Zair și stabilit la Berlin. Abordarea lui muzicală variază de la electroacustică la electronică, de la dark ambient la industrial, de la înregistrări de teren până la zgomot brut.

Peisajele sonore imersive a Jessicăi Ekomane explorează subiecte precum relația dintre percepția individuală și dinamica colectivă sau investigarea așteptărilor ascultării și a rădăcinilor lor sociale.

Duo-ul Vinyl -terror & -horror, compus din Camilla Sørensen și Greta Christensen se axează pe relația dintre obiecte și sunet, pentru a crea o narațiune care întotdeauna face referire directă la mediul sau contextul în care aceasta este expusă.

Alain Wergifosse este un artist belgian care amplifică obiecte și le procesează pentru a genera texturi profunde de materie sonoră. Lucian Bardoș, care performează sub pseudonimul Syntax, prezintă un proiect muzical influențat profund de studiul percepției și de teoria gestaltistă, care leagă forma spațială (geometrică) de forma temporală (sunetul).

Sillyconductor este unul dintre pseudonimele lui Cătălin Matei, artistul care este recunoscut după instalațiile sonore inspirate din sisteme științifice, artistice sau tehnologice. El va fi prezent și cu două lucrări, intitulate Formorse – care interpretează sunetele ambientale, covertindu-le în cod Morse, apoi codul Morse în litere și cuvinte, în timp real – și It Is Birds?, o instalație de sunet interactivă outdoor, a cărei temă este ecologia sonoră și sănătatea urechii, pentru care au fost create o serie de cântece de păsări artificiale.

În acest an, în cadrul festivalului SIMUTLTAN vor fi prezentate 31 de lucrări de artă video, selectate în urma unui apel deschis către artiști din întreaga lume. Vera Sebert [AT], Loïc Hobi [FR], Noviki [PL],Mark Jan van Tellingen, Sjoerdter Borg [NL], BeJacqueline Heeley, Philippe Faujas [IE], Luis Carlos Rodríguez Garcia [ES], Iwona Ogrodzka [PL], Zeno van den Broek [NL/DK], Francesca Fini [IT], Shir Handelsman [IL], Sandra Crisp [UK], Hamza Kırbaş [TR], Fu LE [FR], Silvia De Gennaro [IT], Tina Jokitalo [FI], Leonhard Müllner & Robin Klengel [AT], Susanne Layla Petersen [DK], SleepeelS [USA/NL], DEMSAM [RU], Matei Băcanu [RO], Sandra Araújo [PT], Dalia Castel [DE], Agustín Telo [AR], Vilmos Koter [RO], Yeaeun Jang [KR/CZ] Josh Sender [USA], Marcin Jagnus [PL], Rossella Nisio [NL], Petr Hastik [CZ/ES/DE], Michael Lyons [Scotland [JP], Guli Silberstein [UK], Francesca Leoni, Davide Mastrangelo [IT] sunt artiștii ce ne propun narațiuni alternative, personale, răspunzând provocărilor și schimbărilor din realitatea imediată, de zi cu zi.

Cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Simultan aduce cu sine 4 conferințe tematice, menite să exploreze noi identități artistice, sociologice și bio-politice, discutând despre identități locale într-un context mai amplu.

Programul de conferințe va fi deschis vineri, de la ora 14:00, la Casa Artelor, cu prezentarea lui Cedrik Fermont despre Realități alternative: Muzica Electronică și Experimentală în Asia și Africa, urmată de prezentarea lui Shintaro Miyazaki – Nu uitați să schimbați placa din când în când – o teorie a raver-ilor ce va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00, la Muzeul Corneliu Mikloși.

Seria de conferințe se va încheia duminică cu prezentarea lui Balázs Kovács despre Pregătiri pentru o audiență post-umană: un ghid de supraviețuire în lumea artei digitale, urmat de Alessandro Massobrio despre proiectul Toate sursele sunt defecte: Strategii de citire post-digitală și narative paralele.

Transcultures (Centrul de culturi digitale și sonore) și European Pepinieres of Creation (rețea internațională cu sediul în Franța care promovează mobilitatea artiștilor contemporani) au propus pentru această ediție a festivalului SIMULTAN 2019 de la Timișoara o selecție de 7 lucrări audio-video, imaginate de creatori hibrizi, care accentuează legătura dintre sunet și dimensiunea vizuală, pusă pe picior de egalitate, dar și relația cu urbanitatea contemporană (sau cu opusul său, naturalismul).

Programul este curatoriat de de Philippe Franck (director Transcultures-Belgia și European Pepinières of Creation-France) și poate fi urmărit în sălile destinate proiecțiilor din spațiul Muzeului „Corneliu Mikloși” pe toată perioada festivalului.

Sâmbătă și duminică, toți cei care au visat să facă parte dintr-o formație, dar s-au temut de sarcinile sisifice implicate, sunt invitați sâmbătă, de la ora 16:00 și duminică, de la ora 11:00, să participe la workshop-ul Blind Tape Quartets coordonat de artistul Lukatoyboy. Participanții acestui workshop vor avea șansa de a face parte dintr-un cvartet anonim a căror piese vor fi înregistrate pe casete audio. Workshopul se va desfășura la Muzeului „Corneliu Mikloși”.

Tot sâmbătă, va avea loc și cel de-al zecelea eveniment din seria Emergency Entrance, proiect realizat de Asociația Simultan și Lapsus, curatoriat de Alex Boca, unde, începând cu ora 16:00, va fi vizibilă instalația intitulată STAS, realizată de artistul Vlad Cadar. Expoziția-instalație ridică problema identificării limitelor dintre artă și rezidual și a ce se află dincolo de această dualitate, încercând să dea o formă întrebării în locul unui răspuns.

Seara de 9 noiembrie se continuă de la ora 23:00 cu Simultan NightWaves la Saccade, cu Drummer in Cosmos și Alur Duvaal.

Comentarii

comentarii