Sindicaliștii din primărie au fost primiți, într-un final, la consultări. Fritz nu s-a prezentat, dar i-a trimis pe viceprimari

Vineri, 11 martie, sindicatul salariaților din Primăria Timișoara, condus de Tiberiu Negrei, a fost invitat la consultări în privința proiectelor de hotărâre privind, pe de o parte, a doua nouă organigramă a lui Fritz și, pe de altă parte, înființarea Administrației pentru Educație și Sănătate. Fritz nu a catadicsit să se prezinte la întâlnire, dar i-a trimis pe viceprimarii Ruben Lațcău și Cosmin Tabără. Au mai fost prezenți, din partea primăriei, și secretarul general Caius Șuli, Monica Pfeifer și Magdalena Nicoară. De asemenea, a fost prezentă și Mirela Toc, membru al sindicatului.

Luni, 14 martie, a fost emis și procesul verbal al întâlnirii. Înțelegem că sindicaliștii au cerut, la fel ca în timpul dezbaterii organizate pe 3 martie, lămuriri în mai multe privințe: de ce raportul de specialitate nu este semnat de Serviciul Resurse Umane, de ce aceleași proiecte de hotărâre stabilesc și noi coeficienți de salarizare, dar și alte întrebări legate de personal. În plus, sindicaliștii au ridicat semne de întrebare și în privința Comisiei Paritare, cea care a avizat proiectul cu zece zile înainte de emiterea raportului de specialitate. Astfel, președintele sindicatului solicită retragerea celor două proiecte de pe ordinea de zi a ședinței CLT de marți, 15 martie.

Potrivit procesului verbal, Magdalena Nicoară, președintele Comisie Paritare, a precizat că „s-au analizat toate documentele care au stat la baza proiectelor”, că „toți salariații au un loc în structurile propuse”, dar și că „observațiile formulate (…) în legătură cu raportul de specialitate sunt doar de formă și nu de fond”. Aceeași Magdalena Nicoară ar considera, tot potrivit procesului verbal, că „trebuie avut în vedere întreg personalul (…) și nu doar interesele punctuale ale unui membru de sindicat”.

Același PV vorbește și de punctul de vedere al „conducerii instituției”. Aceasta, fără să fie menționat vreun nume în document, ar fi precizat că statutul de funcții are „legătură directă” cu coeficienții de ierarhizare a posturilor, de aceea fiind schimbată și salarizarea salariaților prin același proiect. De asemenea, „conducerea instituției” dă dreptate sindicatului într-o privință: acesta din urmă are dreptul de a avea reprezentanții în Comisia Paritară și în Comisia de Disciplină. În privința primei comisii, vorbim de o modificare legislativă apărută în martie 2022, iar în privința celeilalte, de o prevedere legală veche de mai bine de un an. Ambele spun că și sindicatele reprezentative prin afiliere au dreptul de a da membri în cele două comisii, nu doar cele reprezentative la nivel de unitate. „S-a subliniat că se fac pași mici, dar importanți în folosul salariaților cu scopul final de a prioritizare a interesului cetățenilor și creșterii valorii serviciului public”, se arată spre finalul procesului verbal.

Contactat de Ziua de Vest, Tiberiu Negrei consideră, în continuare, că cele două proiecte ar trebui retrase de pe ordinea de zi: „Ar trebui să le retragă domnul primar, să se vină cu cele două proiecte complete și acel raport semnat de compartimentul de Resurse Umane. Toate acestea ar putea fi făcute, inclusiv votate, până la finalul lunii!”, ne-a spus președintele sindicatului. Tot acesta spune că a constatat, după discuții cu colegi de-ai săi din alte orașe, că numai la Timișoara se votează ceea ce practic este o nouă grilă de salarizare într-un proiect de modificare a organigramei. „Nu există așa ceva!”, conchide acesta.

