Sinucidere șocantă. O tânără a intrat cu mașina într-un tir, pe A1

O tanara din Lugoj a murit, dupa ce s-a infipt cu masina intr-un automarfar.

ISU Timis a anuntat ca, duminica noaptea, in jurul orelor 23, a intervenit la un accident rutier pe A1 km 438, pe sensul de mers spre Arad, in zona localitatii Dumbrava. Accidentul s-a produs intre un autoturism si un autotren ce transporta schele metalice. ”La locul evenimentului au fost trimisi 8 pompieri din cadrul Statiei Faget, cu o autospeciala de prima interventie si comanda, o autospeciala de stingere si un echipaj SMURD. In urma evenimentului, a rezultat o victima (de sex feminin) incarcerata, in varsta de aproximativ 25 ani. Victima a fost descarcerata fara semne vitale si declarata decedata de catre medicul SAJ.”, au anuntat reprezentantii ISU. Primele informatii stranse de anchetatori, indica faptul ca este vorba despre o sinucidere. Tanara le-ar fi spus rudelor despre planurile sale, inainte de a se urca la volan. Femeia ar fi avut probleme in familie. Din nefericire, nimeni nu a putut sa o opreasca pe fata la timp. Politistii au deschis o ancheta, care va lamuri conditiile exacte in care a avut loc accidentul.”

“În urma verificarilor efectuate, politistii au stabilit ca o femeie, în varsta de 25 de ani, a condus un autoturism pe banda 1, dinspre localitatea Margina înspre municipiul Timisoara, iar la un moment dat a intrat în coliziune fata-spate cu un ansamblu rutier, condus de un barbat, în varsta de 42 de ani, care se afla în miscare pe banda 1 de circulatie. În urma evenimentului a rezultat, din nefericire, decesul femeii, aceasta fiind singura în autoturism. Conducatorul autotrenului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, cercetarile fiind continuate în vederea stabilirii cauzelor producerii accidentului rutier.”, a anuntat si IPJ Timis.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii