Sirian, luat de pe stradă de polițiști. Ce au descoperit în mașina acestuia

Un cetatean sirian a fost luat pe sus de politistii lugojeni, in timp ce se afla pe o strada din Lugoj.

Barbatul in varsta de 46 de ani a fost luat la intrebari de oamenii legii dupa ce acestia au avut suspiciunea ca ascunde ceva in portbagajul masinii. Actiunea s-a petrecut inainte de Revelion, au declarat reprezentantii IPJ Timis. Sirianul era urmarit de ceva vreme si a fost oprit pentru control pe strada Ion Vidu iar in urma verificarii autoturismului politistii au descoperit 20.680 de petarde si artificii. Toate articolele pirotehnice au fost confiscate, iar pe numele cetateanului sirian a fost deschis un dosar penal, scrie lugojinfo.ro.

