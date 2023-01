Sit with me! Facultatea de Arhitectură și Urbanism a UPT revine cu o nouă ediție

Sit with me! Facultatea de Arhitectură și Urbanism a UPT revine cu...

Facultatea de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica Timișoara revine cu o nouă ediție a tradiționalei expoziții de scaune “SIT WITH ME”.

Anul acesta, în data de 16 ianuarie 2023, ora 11:00, în holul Bibliotecii UPT va avea loc vernisajul celei de a 6-a ediții a expoziției de proiecte ale studenților anului 6, realizate în cadrul materiei Amenajări interioare 2. În cadrul proiectului de arhitectură de interior, studenții, coordonați de cadrele didactice Cristina Povian și Camil Milincu, și-au propus realizarea unui obiect de stat de mici dimensiuni ergonomic și menit să asigure confortul dar să și reprezinte un brand de renume. Așadar anul acesta „Please SIT WITH ME in style”.

