Situația incredibilă cu care s-a confruntat doamna Mârza din Timișoara cu privire la contorul de căldură Colterm

Victoria Mârza, jurist de meserie din Timișoara – singura din bloc rămasă cu locuința legată la rețeaua de căldură Colterm – vorbește despre o situație incredibilă cu care s-a confruntat de mai bine de 3 ani.

Deși a semnalat problema angajaților Colterm de mai multe luni, nimeni nu a reacționat, până joi, 2 septembrie, când doamna disperată a apelat la cotidianul ZIUA de Vest. Noi am prezentat problema conducerii Colterm, iar vineri a fost trimisă o echipă la fața locului, care a rezolvat imediat problema.

”Nu îmi vine să cred că totul s-a rezolvat așa ușor și repede….!”, a fost reacția doamnei Mârza, vineri 3 septembrie 2021.

Doamna Mârza, care locuiește pe strada Martir Leontina Bânciu nr. 2, arată modul defectuos în care a fost construit căminul unde se află contorul de căldură de pe domeniul public, iar din această cauză după atâțea ani, contorul a fost aproape îngropat de pământ și mizeria cărată de apele pluviale. Din această cauză nu se putea citi consumul de căldură. Mai grav este că ultima factură din aprilie 2021, în valoare de 324 lei, a fost fracturată de Colterm după consumul mediu, când de fapt era oprită energia termică. Pe factură este specificat că acel contor e defect. Din aprilie 2021, nicio reacție de la Colterm.

Mârza Victoria era revoltată că nimeni nu a intervenit: ”Măcar să treacă parcul, fiindcă sunt la doi pași de mine. I-am așteptat dar nu a venit nimeni. Eu stau lângă parcul Regina Maria. Ei pot trece podețul și sunt la mine. Groapa pe care au facut-o nu avea o ramă, nu avea beton înauntrù. Anul trecut am fost proastă, m-am băgat în groapă și am curățat tot nisipul. L-am aruncat afară, am încercat să tapetez peretele cu plăci de faianță, dar alea nu au rămas, în momentul când plouă, se scurge pământul și curge mizeria în gropa contorului. Situația a ajuns atât de gravă, încât nisipul și mizeria au acoperit contorul. E dezastru acolo”.

Pe la începutul lunii iulie, a trecut cititorul de contoare și doamna Mârza i-a arătat înlocuitorului unde este situată groapa cu ceasul, dar fără niciun rezultat.

”Eu l-am rugat să semnalizeze și dânsul neregulile conducerii Colterm, dar…. ca în România, nimeni nu se implică. Deci după trei ani îmi revine mie rolul de a semnaliza o groapă a Colterm lăsată fără cărămidă, cu pământul în jur ce curge peste contor, cu o tablă scurtă care nu etanșeizează și contorul este acoperit de pământ”, se arată în adresa trimisă COLTERM în 23 iulie 2021.

”Domnule director, mă adresez dumneavoastră cu rugămintea ca, până începe sezonul de încălzire 2021 -2020, să dați curs cererii mele îndreptățite. Doresc să primesc un răspuns în scris și, cum suntem vecini, Colterm cu mine, să vină cineva să constate adevărul afirmațiilor mele…!”, mai scrie Victoria Mârza în adresa trimisă Colterm Timișoara.

Și chiar i-a fost dat curs cererii, iar problema doamnei Mârza veche de trei ani s-a rezolvat vineri, 3 septembrie 2021, în două-trei ore!

