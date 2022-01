Situație disperată la Colterm! Nici un furnizor de gaz nu mai dorește continuarea relațiilor contractuale

Situația este disperată la Coltem Timișoara. Incompetența administrației Fritz – Lațcău, datoriile uriașe, intrarea companiei în insolvență și noile schimbări legislative au făcut ca nici un furnizor de gaz să mai dorească continuarea relațiilor contractuale.

Conducerea Coltem a transmis o adresă scrisă atât Primăriei Municipiului Timișoara, cât și Ministerelor Energiei și cel al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin care cere compensarea prețului în cel mult 15 zile și gaze naturale de la companiile statului.

”Având în vedere proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 118/2021, lansat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Energiei, respectiv prevederile art. I, punctul 9, aliniatul (1): ”Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 6, alin. (1) și la art. 6.1, alin. (1), va fi compensată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare”, Compania Colterm SA – în insolvență a transmis o adresă scrisă atât Primăriei Municipiului Timișoara, cât și Ministerelor Energiei și cel al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv domnilor miniștri Virgil Popescu și Cseke Attila, prin care se arată că, în lumina modificărilor propuse nici un furnizor de gaz nu mai dorește continuarea relațiilor de furnizare către clienții de tip SACET, motivat de faptul că nu sunt de acord cu expunerea la riscul de a nu recupera în timp de la bugetul de stat diferența de preț a gazelor naturale furnizate.

În aceste condiții, ținând cont de faptul că furnizarea de energie termică în sistem centralizat nu se poate realiza fără aport de gaze naturale cu consecințe la nivel social deosebit de grave, Colterm SA – în insolvență a propus factorilor de decizie menționați, următoarele amendamente:

– precizarea expresă a unui interval de timp/termen, clar stabilit, în care diferența de preț la gaze naturale va fi compensată de la bugetul de stat, și anume: (1) Diferența între prețul mediu ponderat pentru contractele de achiziții în derulare cu livrare în perioada de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență și plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentând prețul gazelor naturale, în vederea acoperirii consumului clienților prevăzuți la art. 6, alin. (1) și la art. 6.1, alin. (1), va fi compensată de la bugetul de stat, în maxim 15 zile lucrătoare, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o poziție distinctă de cheltuieli bugetare.

– statul român, prin companiile sale furnizoare/producătoare de gaze naturale, să asigure necesarul de gaze naturale pentru producerea energiei termice în sezonul de iarnă 2021-2022, în condițiile articolului menționat mai sus, în cazul în care furnizorii de energie termică în sistem centralizat nu pot încheia contracte de furnizare gaze naturale cu furnizorii de pe piața liberă”, se precizează în adresa Colterm.

Compania de termoficare din Timișoara are datorii de aproape 300 de milioane de lei către ANAF, bănci şi furnizorii de combustibil. În plus, are de achitat o amendă de 21 de milioane de euro pentru că nu a cumpărat la timp certificatele verzi.

Guvernul a alocat săptămâna trecută încă un ajutor financiar pentru Primăria Timişoara, că să sprijine sistemul de încălzire.

