Situație scandaloasă, în cartierul Tipografilor din Timișoara, în ciuda atenționărilor Retim și Poliției Locale

În cartierul Tipografilor din Timișoara, pe strada Vasile Lucaci, la colțul blocului B5, se află o adevărată groapă clansestină de gunoi. Acum, situația e și mai scandaloasă!

Cetățenii din cartier revoltați au făcut această poză și ne-au trimis-o la redacție. Oamenii spun că gunoaiele din fotografie au fost abandaonate pe stradă duminică, iar luni dimineața au fost mutate, de la câțiva zeci de metri, și plasate chiar pe tomberoanele galbene de la Retim, luni dimineața. Muncitorii de la compania de salubritate au golit pubelele, iar gunoaiele au fost lăsate pe jos, așa cum intră în atribuțiunile lor.

Tomberoanele se află în apropiere și cetățenii le-au scos să fie golite. Tot acolo, de ani de zile, cetățenii prost educați abandonează deșeurile, chiar dacă scrie pe acea pancartă că amenda este de mii de lei.

Ce spune Retim?

Reprezentanții Retim susțin că, în general, angajații sunt instruiți să ridice pubelele, plus că recomandarea Retim este că cetățenii să nu abandoneze deșeurile lângă ele.

”Din ce văd în acea poză nu este un loc în care sunt puse, în general pubele (am mai avut sesizări cu privire la locul respectiv), plus că din ce văd în poză sunt abandonate covoare, cutii voluminoase de carton, polistiren voluminos. Acestea nu sunt colectate cu mașina de teren pentru că pun în pericol sistemul de funcționare a mașinii, plus că toate deșeurile voluminoase pot fi duse și depuse în mod gratuit la centre de către cetățeni. Vom trimite o echipă să curețe zona. Încercăm să remediem situația cât mai repede posibil și să aflăm care a fost problema și de unde a început. De situația cu rampa știm. E un eveniment recurent”, este mesajul Retim, luni 25 iulie 2022.

Ce spune Poliția Locală Timișoara?

Polițiștii locali au în vizor de mulți ani situația de pe strada Vasile Lucaci bl B5, colț, intersecție cu str. Aurel Popovici. Adesea i-au prins pe făptașii care abandonează deșeurile în rampa clandestină. Acum, însă situația este alta, cu angajații societății de salubrizare.

”Aspectele sesizate au fost transmise spre soluționare către Serviciul Managementul Deșeurilor și Salubritate din cadrul Primăriei Timișoara, urmând a fi efectuate verificări și cu privire situația semnalată”, este mesajul Poliției Locale Timișoara, luni 25 iulie.

