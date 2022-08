Sloturile pe care să le joci dacă vrei să te relaxezi

Sesiunea de rotiri de care beneficiază toată lumea atunci când intră online are mereu avantaje ascunse. Indiferent de jocul pe care alegi să îl joci, cu siguranță vei observa că multe dintre ele sunt asemănătoare, oferă câștiguri mai mult sau mai puțin asemănătoare și te ajută să fii mult mai relaxat atunci când primești rotiri gratuite. Astăzi vrem să îți vorbim de câteva titluri de sloturi care sunt cu adevărat incredibile și care te vor ajuta enorm de mult să fii mai productiv, să faci tot posibilul pentru ca profitul tău să crească, iar în final să reușești să hotărăști care sunt cele mai potrivite sloturi pentru gusturile tale.

The Hand of Midas

The Hand of Midas este un slot care a apărut foarte rapid și este mult mai apreciat decât ar fi putut preconiza oricine. Slotul a apărut și a reușit să atragă foarte ușor atenție. Toate cazinourile online și operatorii de jocuri de noroc din mediul online precum Maxbet au primit un grad destul de mare al notorietății de îndată ce au lansat The Hand of Midas în mediul online.

Am recunoscut și noi o potrivire foarte bună între The Hand of Midas și ceea ce unii ar numi slotul perfect. Istoria jocului este una destul de simplă. The Hand of Midas are ca principiu de joc chiar povestea din spatele acestei legende și ne explică foarte clar care sunt lucrurile la care trebuie să te aștepți de la acest slot.

The Hand of Midas este nu doar o legendă, dar este o poveste destul de frumoasă. Povestea unui zeu grec care avea puterea de a transforma orice în aur. Trebuie doar să fii atins de Midas pentru a te transforma complet în aur. Așa, Midas a devenit una dintre cele mai importante imagini pentru jocurile de noroc, cazinouri și sloturi. Și unde s-ar potrivit cel mai bine această imagine dacă nu chiar pe un slot dedicat lui Midas?

Avem astfel șansa de fi martori la un slot în care Midas este pus în adevărata lui valoare și unde i se dă șansa de a te umple de câștiguri. Dezvoltatorul slotului The Hand of Midas este întreaga echipă de la Pragmatic Play care au programat jocul pentru a oferi chiar și câștiguri de 5000x miza

The Hand of Midas va fi mereu unul dintre sloturile care atunci când va ateriza un simbol WILD pe tamburi, tu vei primi și un multiplicator adițional pentru toate câștigurile realizate în acea rundă. Dacă vrei să vezi care sunt cele mai importante aspecte legate de joc, te invităm să îl încerci chiar tu.

Gates of Olympus

Gates of Olympus este un slot care face parte din aceeași categorie în care l-am inclus și pe Hand Of Midas. Vorbim tot de zei greci și este unul dintre sloturile perfecte pentru o seară în care vei dori să te relaxezi jucând jocurile preferate. Gates of Olympus este un slot unde îl avem în prim-plan pe Zeus, unul dintre personajele importante despre care vei auzi de foarte multe ori pe tamburi. Gates of Olympus este o explozie de culori și un motiv excelent pentru a deschide o sesiune de jocuri într-o zi în care plictiseala s-a instalat deja de foarte mult timp în jurul tău.

Ecranul de joc din Gates of Olympus este unul dintre cele mai tractive pe care le-ai văzut vreodată. Atunci când creezi combinații câștigătoare, pe ecran are loc un întreg spectacol de culori, plin de simboluri colorate, efecte și tot felul de animații care te vor face să te ridici de pe scaun.

Prims of Gems

Prims of Gems este un slot care primește foarte multă atenție din partea jucătorilor care nu se gândesc la altceva decât la bani mulți, câștiguri și tot felul de combinații care pot fi făcute pentru a crea linii câștigătoare pe ecranele de joc. La primul contact cu un joc precum Prims of Gems, vei vedea cum ecranul de joc este foarte diferit prin comparație cu sloturile clasice pe care le-ai mai jucat deja. Ecranul de joc, numărul tamburilor și rândurile pline cu simboluri nu sunt nici pe departe la fel de egale. Ecranul este dezechilibrat, iar simbolurile sunt nestemate a căror grafică este extrem de calitativă.

Dacă ești pregătit pentru o aventură specială pe ecranul de joc, atunci cu siguranță vei dori să iei în considerare tot ceea ce îți poate oferi Prims of Gems. Lumini, pietre strălucitoare și un amalgam de câștiguri care nu ar fi putut să fie mai bine organizate decât sunt deja.

Concluzie

Cele mai bune sloturi din România pot fi întâlnite atât la cazinourile pe care cu siguranță le cunoști deja, dar și pe platformele de betting. Încearcă-le pe fiecare și vezi care este preferatul tău!

