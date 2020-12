Smart City Industry Awards dă startul înscrierilor pentru ediția a V-a

Au început înscrierile pentru cea de-a V-a ediție a Smart City Industry Awards, cel mai important eveniment al anului pentru Industria de Smart City din România! Gala este organizată de Asociația Română pentru Smart City și va fi difuzată online, pe data de 20 decembrie 2020, începând cu ora 20:00. Ca în fiecare an, evenimentul va premia cele mai bune proiecte tip Smart City implementate la nivel național pe parcursul anului 2020, cât și eforturile susținute ale instituțiilor, companiilor și persoanelor pentru dezvoltarea industriei.

Dacă la ediția a IV-a, Gala Smart City Industry Awards a avut loc într-un cadru spectaculos, la Palatul Parlamentului, alături de 450 dintre cei mai importanți actori din industria Smart City, anul acesta, circumstanțele ne obligă să celebrăm cele mai reușite proiecte de Smart City din România de la distanță, din confortul propriilor case. Astfel, evenimentul va fi difuzat online, pe toate canalele disponibile ale Asociației Române pentru Smart City și ale partenerilor săi.

Ediția 2020 a galei Smart City Industry Awards va premia acele persoane/instituții/companii care au știut să se adapteze contextului pandemic actual, să digitalizeze, să implice cetățenii în rezolvarea problemelor și în actul administrativ și să implementeze tehnologii și soluții inovatoare care să ajute comunitățile să traverseze mai ușor aceste vremuri dificile.

Înscrierea proiectelor în competiție este gratuită și se realizează prin completarea următorului formular, până pe data de 11 decembrie 2020, ora 18:00: Înscrie un proiect aici!

Categoriile Smart City Industry Awards 2020:

Smart Citizen – la această categorie pot fi înscrise proiecte care fac referire sau conțin tehnologii precum: civic engagement, participatory budgeting, information and transparency applications, etc. Smart Mobility – la această categorie pot fi înscrise proiecte care fac referire sau conțin tehnologii precum: Public Transport Project, Transport infrastructure Project, Smart

infrastructure, Ride Sharing Project, Accessibility, Alternative modes of transport, Smart Mobility Project, etc.

Smart Economy – la această categorie pot fi înscrise proiecte care fac referire sau conțin tehnologii precum: innovative banking services, Start-Up, Young Smart Innovator of the Year, etc.

Smart Environment – la această categorie pot fi înscrise proiecte care fac referire sau conțin tehnologii precum: Environment, Waste Management, Water Project, Energy, etc.

Smart Living – la această categorie pot fi înscrise proiecte care fac referire sau conțin tehnologii precum: Safe City, Health, Education, CSR Project, Tourism, Real Estate, etc.

Smart Governance – la această categorie pot fi înscrise proiecte care fac referire sau conțin tehnologii precum: Digital City, Transparency and access to information, Municipal directions and companies, Smart County, etc.

Juriul va fi format din experți din industria Smart City, lideri în domeniile lor de specializare. Conform tradiției, propunerea pentru poziția de președinte al juriului revine marelui câștigător al ediției precedente (Best Smart City Project sau Mayor of the Year).

Criteriile de jurizare:

20% Grad de replicabilitate

20% Funcționalitate și implementare

20% Impact în comunitate

20% Inovație și creativitate

20% Calitate

Cea de-a doua grupă de premii se referă la oamenii, companiile, instituțiile, profesioniștii care fac ca lucrurile să se întâmple. Asociația Română pentru Smart City va acorda 11 premii speciale în funcție de activitatea din ultimul an a companiilor, instituțiilor dar, mai ales, a persoanelor implicate în dezvoltarea industriei Smart City din România:

Best Smart City Project Mayor of the Year Best Smart City Company Smart Governance CEO of the Year Partner of the Year City Manager of the Year Smart Real Estate and Residential Best Romanian Smart City Strategy Most active member Smart City Industry Best Mass Media Supporter

Asociația Română pentru Smart City, autoritatea Industriei de Smart City din România, crede cu tărie în capacitățile de dezvoltare inteligentă a comunităților noastre, iar Gala Smart City Industry Awards este aici să recunoască meritele și eforturile susținute ale tuturor actorilor implicați în cele mai ambițioase proiecte Smart City la nivel național.

