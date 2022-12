Șoc la Spitalul Județean Timișoara! A murit dr. Costin Georgescu, de la Clinica de neurologie, după o agresivă suferință

Medicii de la clinică și prietenii sunt șocați! Dr. Costin Georgescu, specializat în neurologie și psihiatrie, doctor în științe medicale, din cadrul Spitalului Județean Timișoara, a trecut la cele veșnice!

Prof.dr. Dorel Săndesc, a transmis următorul mesaj de condoleanțe: “Dumnezeu mai ia la El în zilele acestea de mare sărbătoare un om deosebit: colegul și prietenul nostru dr Costin Georgescu. Specializat în neurologie și psihiatrie, doctor în științe medicale, dr. Costin Georgescu ne părăsește mult prea devreme, după o teribilă, agresivă suferință care, în ciuda eforturilor unei mari echipe medicale, nu a putut fi stopată..! Condoleanțe familiei, ne rugăm că Dumnezeu să le dea tuturor putere să treacă peste această grea încercare… și să îl primească pe Costin în lumina, în împărăția Sa. Colectivul Clinicii ATI!”.

“DOCTOR Costin Georgescu, DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA IN PACE!

OM, MENTOR, MEDIC…

Sunt oameni pe Pământ care ai vrea sa existe veşnic!

Cu durere in suflet am aflat că ieri s-a stins mentorul meu Doctorul Costin Georgescu, pentru care am vesnică recunostință si prețuire! Datorită domniei sale am devenit o parte din ceea ce sunt!

În facultate, Neurologia a fost singura specialitate pe care am zis ca nu o voi urma niciodată.

Tragedia pacienților cu afectiuni neurologice, de cele mai multe ori nevindecabile, nu e usor de integrat nici macar de medici. Mângâierea și cuvintele sunt uneori “mai de folos” decât medicamentele.

În anul de stagiatură s-a întamplat să fie îndrumatorul meu.

Îmi spunea mereu: ” iei tu Neurologie la rezidentiat si vii sa lucrezi cu mine.. ” Raspundeam ” da” , dar in sinea mea ziceam “niciodată!”

De atunci m-a vegheat si m-a susținut mereu.

Un OM frumos in toate!

Odihnă in lumină Sefu’! Condoleanțe familiei!”, este mesajul dr. Mihaelei Pungan.

