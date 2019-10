Șocant! O tânără mărturisește că fiica lui Dincă a racolat mai multe eleve dintr-un bar din Arad

În cadrul emisiunii Acces Direct de la Antena 1, joi seara, o altă tânără s-a hotărât să vorbească despre familia lui Gheorghe Dincă şi despre posibilele afaceri ilegale ale acesteia. De această dată, cea care ar fi implicată în poveste ar fi fiica lui Gheorghe Dincă. Ana din Arad face dezvăluiri.

O tânără din Arad rupe tăcerea și face dezvăluiri incredibile despre fiica lui Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal. Se pare că aceasta ascunde un secret șocant! Tânăra a mărturisit că o prietenă i-a confirmat faptul că la fiica lui Gheorghe Dincă veneau adesea clienți italieni, aduși prin soțul sau iubitul ei.

„Aducea clienţi, dar nu neapărat italieni. Veneau şi italieni, am înţeles că şi marocani veneau, câteodată şi români, chiar veneau! Şi percepeau un comision, pentru că aducea. Ea, din ce mi-a explicat atunci, era 150 de lei, tura sau partida, că nu ştiu cum să va spun. Şi 80 de lei trebuia să-i dea ei. Şi am înţeles că ea se ocupa de tot: de prezervative, de uleiuri de masaj, de aşternuturi. Adică nu trebuia să duci tu de acasă”, a declarat ea.

Femeia a mărturisit că prietena ei fusese convinsă de către Daniela Dincă să practice prostituția pentru bani. Ulterior, aceasta și-a dat seama că prietena ei fusese, de fapt, racolată de fiica lui Gheorghe Dincă, Daniela.

„Prietena asta a mea mi-a arătat poză cu ea, pe telefonul ei şi eu am văzut-o, când a apărut cazul, am văzut-o la televizor. Am văzut poză cu ea şi am văzut şi pe internet. Acum, sincer, dacă stau să mă gândesc, cred că ei racolau fetele dintr-un bar. Pentru că acolo se strângeau foarte multe fete”.

Femeia a mai dezvăluit faptul că ea crede că și surorile Danielei ar fi practicat prostituția, în italia, în anii petrecuți acolo.

Sursă: a1.ro

