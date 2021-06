Societatea lugojeană de apă-canal „Meridian 22” intră în insolvență

Societatea „Meridian 22”, care gestionează alimentarea cu apă și canalizarea în Lugoj, intră în insolvență. Anunțul a fost făcut de către primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu, care a precizat și că societatea lugojeană a fost înștiințată de către furnizorul de energie electrică, la care are datorii de peste 600.000 de lei, că va fi deconectată de la rețeaua de furnizare a energiei electrice pentru “toate locurile de consum”. „Meridian 22 S.A. intră în insolvență. Mâine vom depune cererea la Tribunalul Timiș. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de administratorul provizoriu și de o mână de oameni de bună credință – dintre angajații Meridian 22 S.A., am ajuns la ultima soluție posibilă – insolvența. Astăzi am fost înștiințați de către furnizorul de energie electrică cu privire la faptul că Meridian 22 S.A. va fi deconectată de la rețeaua de furnizare de energie electrică pentru “toate locurile de consum”. Datoriile față de furnizor au ajuns la peste 600.000 RON (față de foștii furnizori de energie electrică sunt înregistrate datorii de încă 800.000 RON). Din păcate, în acest moment, Municipiul Lugoj nu poate ajuta sub nicio formă societatea. Orice plată am face, aceasta va fi reținută de bănci și virată Administrației Banat a Apelor Române care au poprit toate conturile Meridian 22 S.A. pentru a recupera debitele cauzate de penalitățile aplicate pentru deversările de ape poluate, neepurate, în râul Timiș – situație generată de faptul că stația de epurare nu funcționează (penalități în sumă totală de peste 6.000.000 RON). De ieri, creditul de 1.000.000 RON existent la o banca comercială, a ajuns la scadență, urmând ca banca să procedeze la executarea garanțiilor (imobile, echipamente, instalații, utilaje). Pentru a putea asigura funcționarea societății, respectiv, în principal, furnizarea apei către consumatori, și pentru a putea plăti salariile dar și consumurile de energie electrică și de substanțe necesare tratării apei, singura soluție este intrarea în insolvență. Pe de altă parte, am creat o nouă societate care va prelua parțial angajații Meridian 22 S.A. precum și activitatea acestei societăți. Estimăm că preluarea va avea loc în maximum trei luni”, a anunțat primarul Lugojului.

