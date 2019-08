Șofer blocat în trafic de polițiști, după ce a furat mașina unei firme

Politistii lugojeni fac cercetari intr-un dosar penal dupa ce un barbat din Lugoj a pus in pericol circulatia pe strazile din oras. Oamenii legii au anuntat ca barbatul de 40 de ani a sustras o masina de la firma la care lucra si a gonit pe strazile din oras, asta desi era baut si nu detinea permis de conducere. IPJ Timis a anuntat ca barbatul a fost prins intr-un final pe strada Rozelor din Lugoj, insa nu inainte de a lovi si un autoturism. In urma testarii cu aparatul alcooltest a rezultat o valoare de 1,22 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost dus la spital unde i-au fost recoltate probe biologice. El va fi cercetat pentru conducere sub influenta alcoolului, conducere fara permis si, daca proprietarul masinii cu care a facut toate nazbatiile va depune plangere, va fi cercetat si pentru furt.

Sursa: LugojInfo.ro

