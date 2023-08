Șofer drogat și cu permisul reținut, prins la volan

Polițiștii orașului Făget au oprit pentru control, luni, în jurul orei 17:20, un autoturism ce circula pe DJ 682D, condus de un bărbat în vârstă de 29 de ani. „Șoferul a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicând că acesta se afla sub influența substanțelor psihoactive, respectiv cannabis. În vederea stabilirii cu exactitate a substanțelor interzise din organism, cel în cauză a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice. De asemenea, în urma verificărilor efectuate de către polițiști în bazele de date, a rezultat faptul că acesta figurează având permisul de conducere reținut”, a anunțat IPJ Timiș. Pe numele șoferului a fost deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive și conducerea unui vehicul fără a avea valabil dreptul de a conduce.

