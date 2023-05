Șofer rănit, după ce a adormit la volan, pe șoseaua de centură a Lugojului

Un barbat de 45 de ani a fost ranit, vineri dimineata, la Lugoj, dupa ce s-a rasturnat cu masina.

Accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere, indica faptul ca soferul a intrat pe contrasens si a lovit o bordura, dupa care s-a rasturnat.

”Un barbat in varsta de 45 de ani, a condus o autoutilitara pe DN6-Centura Lugoj catre Caransebes, iar in dreptul unei statii de carburant, a intrat in coliziune cu o bordura, dupa care s-a rasturnat in afara partii carosabile. In urma impactului, conducatorul auto a fost ranit si transportat la spital. Politistii au intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.”, au anuntat politistii.

Comentarii

comentarii