Șofer român, agresat de vameșii maghiari, la Nădlac – Video

Un român care a stat 24 de ore în vama Nădlac ca să intre în ţară a avut un conflict violent cu un echipaj de vameşi maghiari. Bărbatul susţine că unul dintre vameşi l-a împins, iar altul a vrut să-l lovească cu portiera maşinii.

Fănică Bordînc e șofer de TIR în Belgia și a povestit prin ce a trecut în vama Nădlac, sâmbătă, când se întorcea în țară cu mașina personală, împreună cu copilul și soția însărcinată. Românul aștepta de 24 de ore la coadă și alți șoferi depășeau coloana și intrau în față. Enervat, a pus mașina pe mijlocul sensului de mers spre Ungaria.

“Am venit în ţară pentru că am văzut că nu mai este nevoie să stai în carantină, ci doar în izolare. Sunt plecat de 30 de ani în străinătate. M-a anunţat un prieten despre situaţia din vamă, aşa că mi-am cumpărat provizii. Eram în maşină cu copilul şi cu soţia care este gravidă.

Unii dintre cei care aşteptau în coloană la vamă intrau în faţă. Până la urmă, cei de la vamă ar fi trebuit să ne organizeze. Am încercat să discut cu ei, ca să nu le mai dea voie să iese din coloană. Au fost două maşini de Bucureşti şi Bacău pe care le-au întors în urma intervenţiei mele.

Nu au mai dat voie să se circule şi să vină în vamă pe drumul naţional şi ne-au dat drumul să înaintăm, dar tot veneau maşini care intrau în depăşire şi nu respectau rândul. Am ieşit din coloană şi am pus maşina, cu acordul tuturor, cam pe jumătatea drumului ca să nu mai treacă.”, a povestit românul, pentru Adevărul.

El a explicat că, la un moment dat, a venit pe contrasens o patrulă a vameșilor maghiari, trei mașini. “Le-am explicat în engleză ce se întâmplă şi de ce am procedat în acest fel. Când a venit maşina de poliţie în dreptul meu, unul dintre vameşii maghiari a dat cu uşa în mine în mod intenţionat. Am reuşit să mă retrag puţin, pentru că altfel m-ar fi lovit mai rău peste picioare. Au sărit alţi doi vameşi care vorbeau în maghiară. Altul a venit la mine şi mi-a dat peste mână şi m-a împins. Am reacţionat şi eu, firesc. A venit apoi altcineva care a vorbit mai frumos şi a încercat să calmeze lucrurile.”, a mai povestit şoferul de TIR.

“Am fost trataţi ca nişte animale. De 30 de ani de când vin mereu în ţară nu am văzut aşa ceva. La graniţa dintre Germania şi Austria am stat două ore şi jumătate, iar în Ungaria nu am stat mai mult de două ore. A venit Crucea Roşie şi ne-a adus două sticle cu apă, dar în rest nu ni s-a asigurat nimic. Nu am avut o toaletă la dispoziţie.”, a mai spus camionagiul.

O parte a incidentului dintre el și vameșii maghiari a fost filmat de un alt român care aștepta să intre în țară.

Ma iubeste politia UNGARĂ Publicată de Bordinc Fanica Geanina pe Sâmbătă, 16 mai 2020

