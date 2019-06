Șoferițele au făcut spectacol la Campionatul Naţional Women Rally 2019 Timișoara – Video

Eleganță, perseverență şi pasiune: 3 cuvinte-cheie pe timișorenii le-au descoperit într-un concept inedit de competiţie, dedicat doamnelor şi domnişoarelor! Etapa a 2-a a Campionatului Naţional Women Rally s-a desfășutat la Timișoara, între 21-23 iunie 2019.

Sâmbătă a fost ziua concursului care s-a desfășurat de-a lungul a două manșe, pe un traseu special amenajat în parcarea Shopping City Timişoara, asemănător formatului superspecialelor de raliu, începând cu ora 11:00.

41 de echipaje au luat startul la Shopping City Timișoara, dar spectacol au făcut și mașinile din afara concursului, oferite de Casa Auto RMB Timișoara. Înainte de concurs, concurentele au luat un start festiv din centrul orașului.

Au condus demonstrativ, organizatoarea Laura Savu, campioana europeană de drifturi Ramona Rusu, dar și participanta la Mondialul de raliu, Mihaela Dobranici (Beldie), care a avut-o în dreapta pe tripla campioană olimpică de la Atena, Cătălina Ponor. Gimnasta spune că a fost ușor de convins.

„Mihaela pe lângă faptul că a fost doctorița lotului nostru și are o mare pasiune pentru raliu este și o prietenă foarte bună de-a mea și atunci ea a reușit să mă convingă să vin. Este o experiență frumoasă, este prima dată când fac acest lucru. De ce nu, poate mă încurajează să merg mai departe. Nu a fost greu să mă convingă, pentru că mie chiar îmi plac mașinile de curse, în general, îmi place viteza. Chiar a fost ușor, a fost un simplu mesaj, «Măi, Cătă, hai să mergem acolo». Am acceptat cu mare drag, suntem aici, e frumos, e plăcut”, a precizat Cătălina Ponor.

Obișnuită să „strunească” bârna, Ponor nu a avut emoții la raliu. „Pentru ea nu am eu emoții, că sunt convinsă că știe ce are de făcut. Eu ca și copilot, nici atât nu ar trebui să am. Însă dacă ar fi fost să conduc, pentru că nu știu și nu sunt antrenată în așa ceva, ar fi fost normal să am emoții. Este prima experiență, de fapt, am mai avut o semi-experiență cu un alt prieten de-al nostru, Alex Filip. Am fost la o cursă la Harghita, unde mi-a arătat tot așa, traseul. A fost o experiență frumoasă și aceea. Cred că m-a încurajat cumva”, a povestit Ponor. Gimnasta nu exclude să devină ea însăși pilot de raliuri. „Cu timpul, nu se știe niciodată. Niciodată să nu spui niciodată”, a admis sportiva, conform expressdebanat.ro.

Cele mai rapide concurente au fost premiate sâmbătă seara la Casa Auto Timișoara Mercedes Benz, în cadrul dineului oficial. În cadrul acestei seri de gală, organizatorii, împreună cu gazdele lor, au pregătit o serie de surprize, precum și o licitaţie cu scop caritabil.

