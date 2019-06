Şoferul beat care a ucis un băieţel de 5 ani şi doi bunici, mergând pe contrasens pe Autostrada Vestului, a fost arestat preventiv

Şoferul care a provocat un accident cu trei morţi după ce a intrat pe contrasens pe Autostrada Vestului, lângă Timişoara, a fost arestat preventiv. Doi bunici şi un băiat de cinci ani au fost ucişi în urma impactului. Un alt copil, în vârstă de şase ani, este în comă. Individul care a provocat teribilul accident a fugit în primă fază.

În maşina din care nu a mai rămas nimic erau două familii. Un băiat de cinci ani cu tatăl său şi prietenul de şase ani însoţit de bunicii lui.

Veneau de la Constanţa, unde juniorii tocmai câştigaseră un turneu de fotbal. animatie impact Bucuria micilor campioni a fost spulberată pe autostradă, la câţiva kilometri de casă.

Martor: Eu mergeam in fata, dansii veneau dupa mine. M-am trezit cu doua faruri in fata! Am tras brusc, am balansat masina, colegii si prietenii mei din spate nu au mai apucat sa se fereasca. A intrat direct in ei, fronal!

Bunicii au murit pe loc, iar nepotul lor a ajuns în comă la spital. Celălalt copil s-a stins în mâinile medicilor.

Mihai Gafencu, de la Spitalului „Louis Ţurcanu” Timişoara: Au incercat colegii de la urgenta si o resuscitare prelungita la zeci de minute. Din nefericire nu s-a mai putut face nimic pentru acel copil.

Ca prin minune, tatăl lui nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pe drumul de mare viteză, şoferul care a provocat tragedia circula pe contrasens. Era băut, spun poliţiştii.

Anchetatorii nu exclud nici varianta ca şoferul să fi greşit intrarea pe autostradă, caz în care ar fi mers pe contrasens 13 kilometri.

După impactul extrem de violent, a fugit de la locul accidentului. Poliţiştii l-au găsit după aproape şapte ore de la accident. Se afla pe un câmp.

Aurora Voicilă – purtător de cuvânt IPJ Timiş: În urma testarii acestuia cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,39.

Individul a fost reţinut şi este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. Aseară a primit mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile şi a fost dus la penitenciarul Arad.

Alin Şerbănescu – purtator de cuvant CNAIR: În momentul în care constatăm că ne aflăm pe contrasens, foarte repede şi cu grijă la ce vine din faţă, tragem pe banda de urgenţă, lăsăm luminile de poziţie aprinse şi aprindem avariile şi sunăm la 112.

Un accident asemănător s-a produs la începutul anului, pe Autostrada Sibiu – Orăştie. Un şofer a intrat pe contrasens, a lovit un microbuz cu 12 oameni şi a fugit după accident.

