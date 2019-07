Șoferul beat, care a ucis un tânăr, a fost arestat. Ce mesaj a transmis familiei victimei

Barbatul de 45 de ani care a provocat accidentul mortal din noaptea de vineri spre sambata a fost arestat pentru 30 de zile. Politistii si procurorii au obtinut arestarea dupa ce au dus in fata judecatorilor probe certe ca barbatul, de loc din Gavojdia, poarta intreaga responsabilitate pentru moartea tanarului de 25 de ani. Magistratii lugojeni au decis arestarea si dupa ce rezultatul alcoolemiei a fost stabilit cu exactitate in regim de urgenta. Specialistii au concluzionat ca soferul avea o alcoolemie de 3,2 la mie.

La iesirea de la judecator, barbatul a sustinut in continuare ca nu a baut mult, desi analizele il contrazic. Mai mult, soferul a avut putere sa transmita familiei si condoleante, insa nu si-a cerut nici macar scuze pentru nenorocirea pe care a provocat-o. In timpul audierilor, barbatul le-ar fi spus anchetatorilor ca a consumat alcool in timp ce se afla la volan, lucru care ii face pe oamenii legii sa se gandeasca foarte serios daca individul si-a dat seama despre gravitatea faptei. Sentinta de sambata a judecatorilor lugojeni nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

Sursa: lugojinfo.ro

Comentarii

comentarii