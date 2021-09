Șoferul unui Lamborghini Aventador a rămas fără benzină la mai puțin de o sută de metri de stația de carburanți

Aflat marti pe o strada din Lugoj, la volanul unui Lamborghini Aventador, un barbat a fost nevoit sa ceara ajutor dupa ce a ramas fara benzina. Întâmplarea s-a petrecut la o suta de metri de statia de carburanti aflata pe strada Caransebesului.

Pentru ca nu a putut face mare lucru, lugojeanul a tras pe dreapta si a trebuit sa astepte un prieten cu un bidon de benzina.

Lugojenii aflati in trecere au facut haz de necazul barbatului, multi oferindu-se sa impinga masina pana la PECO, altii i-au sugerat omului sa cheme un tractor ca sa o tracteze, in timp ce altii s-au fotografiat cu bijuteria pe patru roti si au facut glume pe seama bietului om. In urma cu cateva saptamani, acelasi proprietar a fost fotografiat in timp ce isi parca masina sfidator pe un loc rezervat politistilor, in fata sediului politiei din Lugoj, acesta alegandu-se intr-un final cu o amenda.

Lamborghini Aventador este una dintre cele mai scumpe masini detinute de un lugojean. Pretul unui astfel de bolid variaza pe piata intre 350.000 si 400.000 de euro.

