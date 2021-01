Soluția propusă de Fritz pentru salvarea Colterm: va intra în concordat, pentru a scăpa de insolvență

Miercuri, 27 ianuarie, primarul Timișoarei, Dominic Fritz a organizat o conferință de presă dedicată companiei de termoficare Colterm. Fritz, împreună cu Emil Șerpe, directorul general Colterm, și Bogdan Nanu, noul director general adjunct, au vorbit despre cum vor să scape de datorii, dar și de proiecte de viitor. Soluția pe termen scurt ar fi realizarea unui concordat. Practic, consideră reprezentanții primăriei și companiei, doar așa poate Colterm scăpa de insolvență.

„Primăria ar putea să intre în insolvență, să fie executată silit și să rămână cu conturile blocate. Dacă Colterm ar pica, ar pica și primăria Timișoara. Nu ne permitem să punem orașul în situația asta. Am avut în ultimele luni, discuții cu conducerea companiei, creditorii, furnizorii și Banca Mondială. Nu ne permitem să pierdem mai mult timp. Singurul mod legal pentru a evita insolvența e concordatul”, a spus Fritz.

Primarul a și menționat de ce nu se închide Colterm: „De ce nu investim în centrale de gaz pentru fiecare apartament? De ce nu scăpăm de termoficare centrală? Pentru că soluția viitorului e producția nepoluantă pentru un număr cât mai mare de utilizatori. Pactul verde al Uniunii Europene este cadrul pentru politicele acestea. Se vrea nu doar tranziția de la cărbune, ci și de la gaz. Gazul nu e soluție pe termen lung, nu este una verde, una care să primească finanțare”.

Directorul Emil Șerpe a completat: „De foarte multe ori am fost întrebat cât sunt datoriile Coltermului În acest moment, sunt de 300 – 310 milioane de lei. O mare parte, de 123 de milioane se duc către bugetul de stat, sunt datorii. Către E-on, alți circa 80 de milioane sunt datorii vechi, istorice. Pentru cărbune mai avem 20, la bănci alte 30 și alte datorii «mărunte» către furnizori. Și primăria are o datorie de 160 de milioane de lei, pierderi aprobate de-a lungul timpului neonorate, subvenții și alte datorii. Obiectivul nostru principal este protejarea patrimoniului și activelor funcționale ale Colterm. Nu trebuie să intre în insolvență! Într-o procedură de insolvență se poate ajunge la valorificarea activelor, majoritatea fiind folosite pentru a asigura termoficarea. A fost și începută cu ANAF o procedură de întoarcere a activelor la primărie, să existe o societate care să fie un operator de active deținute de primărie”.

În acest moment, din câte a spus directorul, deja există câteva proiecte pentru viitorul companiei, prin care sunt avute în vedere măsuri precum producerea de energie verde sau folosirea motoarelor termice pentru cogenerare. La CT Freidorf, deja au fost montate panouri solare pentru producția apei calde în timpul verii. De asemenea, din februarie, 10% din cantitatea de cărbune folosită până acum va fi înlocuită cu biomasă reprezentată de resturile vegetale colectate.

Bogdan Nanu, cel care de două luni este directorul general adjunct, a explicat procedura: „Am identificat trei posibile soluții. Una să continuăm ca în ultimii zece ani, am exclus-o din start. Alta ar fi insolvența. Cea pe care am ales-o noi este concordatului preventiv, ideală pentru a putea merge înainte, retehnologiza compania. Este un contract pe care societatea în dificultate îl încheie cu creditorii. Se negociază cu aceștia, iar când se ajunge la o masă critică de 75% din valoarea datorilor, se poate și implementa, venind în fața unui judecător sindic și validând acel contract. Instanțele timișorene nu au mai implementat astfel de proceduri, dar adevărul este că, de fapt, concordatul nu a fost implementat în România mai deloc. Am totuși, cel puțin două concordate cu companii de dimensiunea Colterm, care funcționează: CFR Marfă și Blue Air”.

Nanu a prezenta și avantajele unei astfel de proceduri: nu presupune insolvență, se realizează la cererea societății, are un grad redus de publicitate, societatea nu pierde controlul afacerii, totul se realizează sub supravegherea unui consultant și asistența unui practician în insolvență, creditorii au mai mari șanse să își recupereze sumele de la Colterm, sunt excluse intrarea în insolvență și executările silite, iar judecătorul sindic are o intervenție minimă, în comparație cu insolvența.

Săptămâna viitoare, ar putea fi și lansată licitația pe SEAP pentru alegerea consultantului. Acest lucru nu ar urma să afecteze consumatorii Colterm sau relația cu compania, au mai asigurat cei trei. Concret, până ar putea începe procedura, Colterm mai are nevoie să desemneze un consultant, să depună la tribunal documentele de începere a procedurii, după care are timp 60 de zile să atingă acel 75% din datorii în negocierile cu creditorii. Procedura se desfășoară pe 24 de luni. la care se mai pot adăuga 12.

„În momentul în care vom intra în concordat, când vom atinge în negocieri pragul de 75% din datorii, avem trei ani să restructurăm Colterm. Ce este foarte important este că acest concordat este doar un prim pas, o măsură pentru a proteja timișorenii de consecințele unei insolvențe necontrolate. În acești 3 ani, și după, trebuie să reorganizăm și retehnologizăm compania. Avem mai multe negocieri cu Banca Mondială. Ne-au fost propusă o ofertă de colaborare, pe care sper că o vom încheia în următoarele săptămâni, în paralele cu concordatul și munca de restructurare”, a încheiat Fritz.

