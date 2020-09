Anunț / citație către Iosub Pandora Oana

Doamna Iosub Pandora Oana cu ultimul domiciliu cunoscut (conform CI) in Bucuresti, sector 1, Str. Belgrad, nr 5, ap 2, este somata de sotii Ciuca Gheorghe si Ciuca Maria, domiciliati in Bucuresti, sector 1, Str. Emanoil Porumabru, nr. 79, etaj 5, ap.12, ca in termen de 7 zile (30.09.2020) de la publicarea acestei somatii sa se prezinte la imobilul pe care l-a ocupat in calitate de chirias timp de 4 luni situat la adresa Bucuresti, sector 1, Str. Emanoil Porumabru, nr.79, pentru ridicarea bunurilor ( haine si mobilier) ramase in spatiul respectiv si pe care il ocupa abuziv. Ridicarea bunurilor se va face doar daca concomitent se vor achita datoriile restante: 3600 euro, chiria neachitata pentru 3 luni (lunile martie, aprilie, mai 2020) si 900 lei (intretinerea restanta). In caz contrar ne vedem indreptatiti sa trecem la valorificarea bunurilor abandonate in propietatea noastra, asa cum sunt consemnate in procesul verbal al executorului judecatoresc, pentru a recupera sumele restante.

