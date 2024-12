Sondaj! 76% dintre angajatori vor acorda de Crăciun angajaților prime în bani, tichete cadou sau petreceri

76% dintre angajatorii care au participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs și Up România au declarat că au pregătit beneficii de Crăciun pentru angajați, pe care le vor acorda în luna decembrie 2024. 16% nu au avut buget alocat acestui scop, iar pentru 8% încă nu a fost luată decizia finală.

La fel ca în fiecare an, cele mai multe companii își vor direcționa fondurile pentru beneficiile de sărbători către primele în bani (beneficiu menționat de 79% dintre respondenți). 40,7% vor face petrecere cu echipa, 33,3% oferă tichete cadou, 28,4% coșuri cu produse specifice de sărbători, 18,5% zile libere suplimentare și 2,5% tichete de vacanță.

„Beneficiile de Crăciun, poate mai mult decât cele de Paște, au devenit un obicei pe care angajatorii încearcă să îl păstreze chiar și în anii mai dificili din punct de vedere economic. Au întotdeauna un efect motivator asupra angajaților și marchează într-un mod pozitiv încheierea unui an de muncă. Ce vedem, în schimb, este o dinamică între tipurile de stimulente pe care le oferă. Cu toate că primele în bani rămân principalul beneficiu oferit, vedem, de la an la an, mișcări de poziții între celelalte. Spre exemplu, anul acesta sunt mai des menționate decât în anii trecuți petrecerile cu echipa, tichetele cadou sau zilele libere suplimentare”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

În ceea ce privește valoarea pachetului oferit, 28% dintre angajatorii participanți la sondaj au declarat că au la dispoziție un buget cuprins între 200 și 400 de lei. 22% între 400 și 600 de lei și tot la fel de mulți peste 1.000 de lei. Câte 7% dintre angajatori vor aloca sume cuprinse între 600 și 800 de lei, respectiv între 800 și 1.000 de lei și 6% au un buget cuprins între 100 și 200 de lei.

„Comparativ cu anii trecuți, vedem o creștere a sumelor alocate pentru cadourile de Crăciun. O parte dintre aceste creșteri a mers către primele în bani, iar o altă parte către beneficiile de tipul tichetelor cadou, pe care le regăsim în număr tot mai mare, de la un an la altul, în componența pachetelor acordate la final de an. Diversificarea acestor pachete se face întotdeauna și în funcție de semnalele pe care le transmit angajații către angajatori. Vedem că peste 35% dintre angajatori măsoară nivelul de satisfacție a angajaților cel puțin o dată pe an și aproape la fel de mulți poartă discuții unu la unu cu angajații atunci când simt că este nevoie, lucru care îi ajută să adapteze pachetele de beneficii în funcție de nevoile lor, să le facă mult mai custom și să direcționeze bugetele către platforme de beneficii flexibile, cum e Up MultiBeneficii”, a declarat Loredana Vătăvoiu, marketing&communication director în cadrul Up România, unul dintre cei mai importanți emitenți de tichete valorice de pe piața locală.

La nivel general, 62% dintre angajatori a răspuns că valoarea pachetelor de beneficii pe care le oferă anul acesta a rămas la fel ca anul trecut. 26% au bugete mai mari și doar 5% au alocat mai puține fonduri. Și mai detaliat de atât, întrebați cu cât a crescut valoarea beneficiilor de sărbători, 4 din 10 angajatori au menționat o majorare cuprinsă între 10% și 20% a bugetelor, 3 din 10 – peste 20% și la fel de mulți maximum 10%.

În ceea ce-i privește pe angajați, dacă ar fi puși să aleagă ce beneficii de Crăciun să primească, prima lor opțiune ar fi primele în bani, menționate de 90% dintre respondenți. Următoarele pe listă sunt zilele libere suplimentare, tichetele cadou, tichetele de vacanță și coșurile cu produse de sezon. 59% dintre participanții la sondaj spun că au primit și anul trecut beneficii de Crăciun și că, în mare parte, angajatorii au fost atenți la dorințele lor. Astfel, cei mai mulți au primit bonusuri în bani, tichete cadou, petreceri cu echipa, coșuri cu produse de sărbători, dar și tichete de vacanță. 9 din 10 angajați cheltuiesc primele în bani și tichetele cadou în hyper și supermarketuri, 38,6% în magazinele online, 21,5% fac cumpărături direct de la producători, iar 11% merg la târguri cu specific de Crăciun.

Sondajul a fost realizat în luna noiembrie pe un eșantion de 387 de respondenți din rândul angajatorilor și 3.195 de respondenți din rândul angajaților.

