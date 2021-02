Sophia Pup, o fetiță de 10 ani care are nevoie de operație pe creier, face apel la „prietenii ei”. Intervenția costă peste 80.000 de euro

Sophia Pup, o fetiță de 10 ani, care suferă de hidroencefalie, are nevoie de o operație pe creier, intervenție care poate fi realizată la Munchen. Vestea și mai proastă este că aceasta costă 86.000 de euro în spitalul bavarez, fiind inclusă și spitalizarea pentru 30 de zile, dar nu poate fi realizată în altă parte.

De-a lungul timpului, fetița a mai avut montat și un dispozitiv care să-i conducă lichidul secretat în creier spre cavitatea abdominală. Pentru a putea suporta costurile de întreținere ale sistemului și, în plus, și ale celor 12 operații la care a fost supusă până acum Sophia, părinții acesteia au înființat, în 2015, Asociația „Sophia și prietenii ei”. Recent, au deschis și o pagină de Facebook cu același nume, unde prezintă constant evoluția situației fetiței.

Pe scurt, născută prematur pe 19 iulie 2010, Sophia a suferit o hemoragie internă care a dus la hidrocefalie. De atunci, din această cauza, dar și ca urmare a unei infecții intraspitalicești, ea a avut nevoie de mai multe operații de urgență, cea mai recentă realizată pe 1 februarie. Aceasta a fost nereușită, iar acum părinții caută, mai mult ca oricând, sprijinul moral și financiar din partea semenilor.

„Reluăm lupta după o noapte mai calmă, Sophia e stabilă acum… E o luptătoare înnăscută într-adevăr, dar, de data aceasta, luni pe drumul spre Munchen, după ce ne-a spus în ambulanță că nu mai vede nimic, am simțit că nu mai vrea să lupte, s-a săturat, e mare, conștientizează… Pentru noi, ca părinți, a căzut cerul pe noi. Totuși, Dumnezeu/universul lucrează și ieri lucrurile s-au stabilizat, a început să vadă doar cu ochiul drept – cel stâng e în ceață din 2010 – și cu forțe minime o simt că vrea sa lupte din nou. Cu siguranță ajută gândurile bune și suportul tuturor… Mulțumim tare, tare mult! Vă țin la curent, simt lupta tuturor și vreau să știți la final că am ieșit cu bine și datorită vouă”, a scris Claudiu Pup, tatăl Sophiei, după ultima operație.

Donațiile se pot face la:

Asociația Sophia și prietenii ei; CIF: 3517694

Conturi bancare, deschise la Banca Transilvania:

RON: RO93BTRLRONCRT0306468901

EUR: RO43BTRLEURCRT0306468901

Pup Claudiu; cont euro personal

Raiffeisen Bank RO84 RZBR 0000 06002040 7584

Conform ultimului update, postat joi de tatăl Sophiei, după ce s-au implicat și autoritățile române, s-au strâns 20.000 de euro, alți 10.000 urmând să ajungă. La acel moment, acesta negocia plata unui avans de 30.000 de euro.

Povestea Sophiei, așa cum este prezentată pe pagina asociației:

„Numele meu este Pup Sophia, am 10 ani si vreau sa va retin atentia cu o scurta povestioara despre viata mea de pana acum, totodata acest mesaj fiind si un apel la ajutor din partea voastra.

19 iulie 2010 ora 01.00 aproximativ m-am nascut in Timisoara, moment in care am suferit o hemoragie interna, care ulterior a dus la hidrocefalie, plus plamanul drept mi a fost perforat, dar care din fericire s-a vindecat;

27 august 2010, la cele 1,5 kg greutate, am suferit prima operatie pe creier, moment la care, datorita sistemului Paedigav de la Mietke montat in creieras , am reusit sa supravietuiesc. Acest sistem implica un shunt implantat in creier, plus un tubulet de drenaj subcutanat , care duce lichidul spre burtica , in cavitatea abdominala. Operatia si ingrijirile au fost realizate intr- un spital de maicute din Landshut,Germania;

03 septembrie 2010 – prima operatie la ambii ochi, care a avut loc la Spitalul Universitar din Munchen, deoarece cei din Landshut nu aveau competenta necesara;

28 octombrie 2010 am fost operata la ochiul drept in acelasi spital din Munchen, diagnosticat cu dezlipire de retina cauzata de retinopatia initiala. Operatia nu a reusit si am ramas cu o ceata densa in fata ochiului drept;

20 decembrie 2010, operatie pe creier din nou pentru repozitionarea unei parti din sistemul Paedigav, realizata de un doctor de exceptie din Romania la spitalul din Timisoara, dr Horia Ples;

24 august 2012, datorita unei infectii cu stafilococul auriu MRSA, preluata probabil din spitalul de copii din Timisoara, sistemul care drena lichidul s-a infectat. Am fost operata in zona abdominala in aceeasi clinica de copii, unde s-au curatat pungile de infectie cauzate de lichidul infestat, de fapt un efect al unei cauze identificate mai tarziu de medicii din Munchen;

29 august 2012, operatie idem ca precedenta,in aceeasi locatie , din pacate eu aflandu-ma intr-o stare foarte deteriorata;

07 septembrie 2012, operatie idem ca cele doua precedente in aceeasi locatie din Timisoara, cu mentiunea ca medicul chirurg le-a transmis parintilor mei ca nu voi reusi sa traiesc, evident eu fiind intr o stare critica;

12 septembrie 2012, operatie pe creier in acelasi spital Universitar din Munchen. Dupa o noapte critica, petrecuta in ambulanta pe distanta de 1000 km dintre Timisoara si Munchen, medicii m-au primit cu maxima prioritate in regim de urgenta, iar in urma evaluarilor am fost operata pe creier in aceeasi zi. Mi-a fost scos afara sistemul infectat cu MRSA in spitalul din Romania si mi-a fost introdus temporar in creieras un alt shunt cu drenaj extern, pentru a reusi curatirea infectiei din organism;

17 septembrie 2012 Munchen-operatie abdomen pentru curatirea infectiei;

21 septembrie 2012, dupa ce au vindecat infectia, operatie pe creier in acelasi spital din Munchen. S-a inlaturat sistemul cu drenaj extern si mi s-a implantat un alt sistem de drenaj Progav-Mietke, sistem care implica un reper implantat in creier (cateter), un reper de reglare a presiunii montat in partea stanga pe craniu si un tubulet care dreneaza intr-o vena ce duce la inima, drenajul spre burtica nemaifiind posibil datorita infectei;

14 ianuarie 2021 operatie efecutata de catre dr. Ples Horia in Spitalul Judetean Timisoara- a fost anulat vechiul system Progav- Mietke datorita unor blocaje de drenaj. S-a implantat in cealalta parte a capului (partea dreapta) un nou shunt Progav 2- Mietke, idem cu sistem extern de fixare a presiuni intracraniene;

01 februarie 2021 – operatie pe creier – montaj drenaj extern – in urma operatiei precedente Sophia a suferit o hemoragie interna a creierului descoperita in 1 februarie , iardrenajul extern este solutia detensionarii ventriculilor din creier pentru a o tine in viata in vederea deplasarii in regim de urgenta in Munchen, Grosshaden Spital.

02 februarie ora 06 dimineata deplasare spre Grosshaden Spital din Munchen, actual este sub observatie si va urma curatarea lichidului cefalorahidian de sange, ulterior sigur va urma operatie pentru scos shunt si montat altul nou, costul estimat initial 15.000 euro, dar cu siguranta va fi mai mare datorita complicatiilor .

OBIECTIV “Asociatia Sophia si prietenii ei “

Asociatia a fost infiintata in anul 2015, avand 2 principale directii:

Asigurarea fondurilor necesare Sophiei pentru urmatoarele:

tratamentele lunare necesare 4000 euro/an, anume: oftalmologie, logopedie, kineto, asistenta educatie, altele;

Achizitia echipamentului de reglare a sistemului Progav – Mietke – cost 3000 euro – montat in 2012, deoarece in Romania nu exista acest aparat. Am reusit achizitia acestuia in 2016, unic in Ro, din acel moment reglajele presiunii au putut fi efectuate si in tara.

Control functionare sistem Progav in Munchen – cost 3000 euro, frecventa anuala;

Urgenta interventie chirurgicala in Munchen – cost 15.000 euro, fond de rezerva;

Infiintarea sectiei de neurochirurgie pediatrica in Timisoara – un proiect indraznet, dar realizabil prin implicarea unor factori decidenti care au agreat ideea la momentul 2015. Din pacate inca nu s-a materializat, dar cel putin nu am renuntat si suntem convinsi ca la un moment dat, asa cum s-a intamplat in Bucuresti in anul 2016, vom avea si in Timisoara o astfel de sectie – implica timp si resursa financiara importanta.

Inchid prin a spune ca imi doresc sa depasesc orice obstacol, voi lupta in continuare, dar sunt constienta ca pentru acest lucru am nevoie de suport. Aceasta “lupta” necesita resurse si monitorizare permanenta a sistemului de drenaj intraventricular cranian pe toata perioada vietii, plus obisnuitele terapii locomotorii, logopedice, oftalmologice, asistenta educatie, etc .

Va multumesc anticipat pentru timpul si sprijinul acordat!

Multa sanatate.

Sophia Pup”.

