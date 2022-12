SORIN ZLAT TRIO – concert, în Sala Multifuncțională a Consiliului Județean Timiș

SORIN ZLAT TRIO în concert în 11 decembrie de la ora 19:00, în Sala Multifuncțională, Consiliul Județean Timiș. Elevii beneficiază de intrare gratuită.

SORIN ZLAT TRIO a luat naștere în 2008, incluzând in repertoriul lor atât standarde de jazz, cât și compoziții proprii cu abordari diverse din zona cool jazz, latin, post-bop, contemporary jazz și muzică de avangardă. Prin această fuziune de stiluri, grupul a câștigat recunoașterea publicului de jazz, bucurându-se de numeroase concerte pe scenele unor festivaluri celebre precum: Montreux Jazz Festival, Izmir Jazz Festival, Bruxelles Jazz Festival, Golden Jazz Fest Paris, Jacksonville Jazz Festival (S.U.A), Monaco Jazz Festival, Getxo Jazz Festival (Spania) dar și in cluburi de jazz celebre: Birdland (New York), Vortex (Londra), Music Village (Bruxelles), Ronnie’s Scott (Londra), Blue Note (New York), Kings Place (Londra), Nardis (Istanbul), Jazz Cafe (Montreux), B-flat (Berlin) etc.

După succesul albumului “Endurance” lansat în 2015, Sorin Zlat a început să lucreze la noul său album “The Land Of Dreams” care conține compoziții si orchestrații originale.

Oscilând între cool jazz, post-bop, latin, avant-garde, funk, neo-soul, proiectul este un testament al universalității muzicii, reușind să aducă împreună muzicieni proveniți din generații și școli de gândire diferite, dar uniți de limbajul comun al jazzului. Proiectul s-a bucurat nu numai de un succes bine meritat în România, Europa și USA, dar a dat naștere și unui album compilație cu muzicieni din diverse colțuri ale lumii: Gianni Gagliardi saxofon (Spania), Gianluca Renzi contrabas (New York), Woody Witt saxofon (USA), David Craig contrabas (USA), Daniel Dufour baterie (USA), Riley Lonergan saxofon (UK), Mikele Montolli contrabas (UK), Andy Trim baterie (UK), Cătălin Milea saxofon (Ro), Mihaela Alexa voce (Ro), Adrian Flautistu contrabas (Ro), Iulian Nicolau baterie (RO).

Sorin Zlat – pianist, clarinetist, Yamaha jazz artist și compozitor, deținătorul a numeroase premii naționale și internaționale, este unul dintre cei mai reprezentativi pianiști de jazz ai noii generații de artiști români, care în ultimii ani a primit distincții precum Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Jacksonville, Florida (2015), Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Monaco (2013), Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Montreux (2015), Premiul pentru “Cel Mai Bun Muzician de Jazz”. Invitat în festivaluri prestigioase din întreaga lume, Sorin Zlat a concertat pe aceeași scenă alături de Chick Corea, Chucho Valdez, Joey Alexander, Wynton Marsallis, Brandford Marsallis, Lee Ritenour, Gregory Porter, Howard Levy & The Fleckstones, Kamasy Washington și mulți alții.

Un eveniment marca JAZZ UPDATES in parteneriat cu Consiliul Judetean Timis, Yamaha Music Europe, Soundcreation, 4LED.ro, MPPL Business Law.

