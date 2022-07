SOS pielea umană! Dermatologii Spitalului Județean Timișoara ne arată de ce trebuie să ne protejăm de arsurile solare

În aceste zile caniculare cu temperaturi extreme, dermatologii Spitalul Județean Timișoara fac unele atenționări pentru protecția pielii, învelișul exterior al corpului uman.

În harta organismului uman, pielea măsoară între 1,5 și 2 metri și cântărește cam 20% din greutatea corpului. Pleoapele au cea mai subțire piele, 0,2 mm iar cea de pe palme și talpi are în jur de 4,5 mm. Față de cele trei straturi ce o compun , pielea are o zonă extrem de importantă, formată din apă și grăsimi, un așa-numit film de protecție cu rol de hidratare și apărare împotriva razelor ultraviolete, bacteriilor, rănilor de tot felul etc.

Cu cât acest film protector este întreținut, cu atât pielea îmbătrânește mai greu, își menține hidratarea, are un aspect sănătos și rănile sau înțepăturile se vindecă mai rapid. Medicii recomandă atenție crescută exact pe această zonă a pielii prin aplicarea de uleiuri și creme hidratante, în tot timpul anului.

„Nu numai ochii reprezintă oglinda unui om ci și pielea sa. Privită atent, pielea îți dă foarte multe indicii despre cum își trăiește omul viața, despre alimentația sa, odihnă, obiceiuri nocive, modul cum se îngrijește ș.a.”, spune medicul dermatolog Lorena Raluca Cimponerescu, din cadrul SCJU ”Pius Brînzeu” Timișoara.

Expunerea exagerată la soare sau arsurile solare provoacă scăderea activității unei enzime numită telomerază, enzimă ce se găsește în nucleul celular. Acest minus determină o încetinire a procesului de reparare a ADN-ului celular, adică scade viteza de vindecare a unei afecțiuni.

În paralel scade vitalitatea organismului, scade elastina și colagenul și astfel apare fenomenul de ridare a pielii. Arsura solară este un răspuns inflamator al pielii la radiațiile ultaviolete, este modul prin care pielea comunică faptul că este lăsată fără apărare. În acest caz, de fapt, orice patologie este potențată de arsura solară. La o persoană sănătoasă, pielea se reface la 28 de zile. Procesul implică o exfoliere și o regenerare naturală.

“Patologia cutanată este indisolubil legată cu întreaga patologie organică. Cu alte cuvinte, când un organ intern este afectat, suferința lui se reflectă la nivel cutanat, aproape întotdeauna.”, mai explică dr. Lorena Raluca Cimponerescu. Pielea are limbajul ei și indică problema prin iritare locală, exfoliere, mâncărimi, usturime, umflături, pete maronii, vezicule de diverse mărimi ș.a. Prin urmare, e bine să dăm o atenție mai mare semnalelor pe care pielea ni le transmite mereu.”

Afecțiuni frecvente ale acestei perioade, la cabinetul dermatologului, sunt ihtioza cutanată (uscăciunea pielii), psoriazis, dermatite diverse, acnee și forme ale fitodermatozei, o afecțiune ce se declanșează, de regulă, sub acțiunea substanțelor chimice din plantele pe care le rupem cu mâna.

Dermatologii spun că orice plantă are în mod natural o cantitate de substanță chimică proprie, independent de alte intervenții exterioare. Fitodermatoza apare când pielea intră în contact direct cu vegetația din zone necurățate, cu buruieni, plante de tip liană și orice alte plante ce cresc în mediul lor natural.

În special pielea copiilor este bine să să fie protejată de astfel de agresiuni știut fiind că aceasta este delicată și ușor de rănit. În grădini, în spațiile verzi publice, în zonele verzi neamenajate se recomandă protecția pielii în întregime iar persoanele care culeg/rup diverse plante să folosească mănuși speciale.

