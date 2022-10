SOS! Vlăduț, un bebeluș de numai trei luni, născut cu malformații la inimă, are nevoie de ajutor

Aproape 1.000 de copii cu boli de inimă ce au nevoie de intervenții chirurgicale se nasc în fiecare an în România. Potrivit Ministerului Sănătății, din aceștia, aproximativ 150 reprezintă urgențe. Este și cazul lui Vlăduț, un bebeluș născut în urmă cu trei luni într-un spital din Reșița.

,,Au decis să ni-l dea acasă, spunându-ne că ei nu pot face nimic pentru el… Am simțit că nu mai am nicio putere, că tot cerul mi se prăbușește în cap. Am simțit cum sufletul mi se rupe!” Este strigătul disperat al unui tată de 27 de ani, care visa de luni bune la momentul în care își va ține prima dată în brațe copilul. În schimb s-a trezit neputincios în fața unei situații neprevăzute și a unui sistem care nu poate face nimic pentru fiul lui. La doar o zi de la naștere, copilul a fost transferat de urgență de la Reșița la Timișoara. A durat o lună până medicii au reușit să îi pună un diagnostic: multiple malformații cardiace!

,,A doua zi după naștere am aflat că are ceva probleme la inimă, dar ce are concret și cât de grav este am descoperit după aproximativ o lună de investigații. Nu îmi pot explica cum s-a ajuns aici! Noi am stat în Germania până acum câteva luni. Am făcut controale regulate. Ultimul control a fost cu două săptămâni înainte de naștere. Tot timpul doctorul ne-a spus: <<Totul este bine! Aveți un băiețel perfect sănătos!>>”, ne-a povestit Viorel, tatăl lui Vlăduț.

Pentru că starea bebelușului era critică, familia a decis să îl transfere la o clinică din Turcia. Cum situația era extrem de gravă și orice amânare ar fi pus viața copilului în pericol, medicii de acolo au decis să îl opereze de urgență, chiar dacă intervenția costa 30.000€, iar părinții epuizaseră toate resursele pe care le aveau la acel moment.

,,Operația a fost un succes și Vlăduț s-a simțit bine în primele două săptămâni după intervenție. Până ieri!… Am fost anunțați de personalul medical că a făcut febră foarte mare și are o infecție în sânge! Noi suntem în clinică cu el, dar nu putem să îl vedem când vrem noi, se află într-un mediu septic! Personalul ne anunță regulat cum evoluează starea lui de sănătate. După câteva ore febra i-a mai scăzut și sperăm să se recupereze, dar riscurile sunt destul de mari, iar el atât de mic”, ne-a mărturisit vizibil îngrijorat Viorel.

Bebelușul mai are nevoie de încă două investigații pe cord deschis. Părinții trebuie să facă însă rost de bani pentru a o achita pe prima! Cei doi tineri nu au în prezent un loc de muncă. S-au întors de curând din Germania, unde lucrau la o fabrică de mobilă. Când a aflat că vor avea un copil, angajatorul a refuzat să le mai pună la dispoziție o locuință! Tânăra familie a căutat un apartament cu chirie, însă costurile fiind prea mari nu și-au putut permite, așa că au fost nevoiți să se întoarcă în țară.

,,De când ne-am întors nu am avut timpul necesar să caut un loc de muncă! Am alergat între spitale din prima zi de naștere a copilului meu. Soția mea are nevoie să îi fiu aproape. M-am ocupat de toate formalitățile: obținere de vize, bilete de avion, cazare în Turcia. Am fost numai pe drumuri. Am căutat sprijin la prieteni. Părinții noștri ne sunt alături, mulțumesc lui Dumnezeu! Ne descurcăm destul de greu financiar, dar cu ajutorul Asociației Salvează o inimă sperăm să strângem banii necesari pentru a ne salva copilul,” mărturisește Viorel.

Cei doi tineri sunt practic între ciocan și nicovală – trebuie să achite banii pentru operațiile copilului, dar nu au cu ce, iar timpul în care Vlăduț mai poate fi salvat se scurge rapid.

,,Orice donație în conturile Asociației Salvează o inimă îl poate salva pe acest micuț de la o soartă tragică. Ajutorul nostru comun îi poate repara inimioara și poate oferi acestei tinere familii un nou început. De noi toți depinde viața unui băiețel de numai 3 luni. Doar împreună reușim!” Vlad Plăcintă, președinte Salvează o inimă.

Pentru donații și sponsorizări din partea companiilor accesați linkul: https://salveazaoinima.ro/vlad-foale/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Vlad Foale!

