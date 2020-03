Soția viceprimarului Timișoarei angajată pe un salariu uriaș într-un cabinet stomatologic nefuncțional din cadrul primăriei

O situație revoltătoare se desfășoară sub ochii noștri, chiar în cadrul Primăriei Timișoara, unde un post a fost ocupat pe baza celebrului slogan: PCR -pile, cunoștințe și relații, deși a avut loc și un concurs!

”Cel mai recent caz este cel al Mihaelei Farkas, nimeni alta decât soţia viceprimarului, Imre Farkas, care ocupă în prezent postul de dentist în cadrul Centrului social de zi pentru persoane aflate în dificultate. Acest centru face parte din Direcţia de Asistenţă Socială, condusă de Rodica Surducan (ex Cojan) şi aflată în directa subordine a viceprimarului Farkas. Cu toate acestea, edilul nu vede nicio problemă, ba chiar devine ironic, atunci când este întrebat de jurnaliştii sursadevest.ro, dacă este morală o astfel de angajare.

”A fost organizat concurs. Ea s-a înscris la concurs şi a fost angajată. Nu ştiu dacă a fost ceva ilegal… Dacă e moral?! Păi dacă e să o luăm aşa, noi subvenţionăm şi ajutăm şi şcolile din Timişoara, iar copii mei merg la aceste şcoli”, a spus viceprimarul Timişoarei, Imre Farkaş.(…)

Şi, chiar dacă are un salariu uriaş, soţia lui Farkas nu se omoară cu munca. Angajată încă din luna noiembrie a anului trecut, nu are nicio activitate în cabinetul stomatologic, pentru că acesta nu are nici dotările necesare, nici autorizaţie de funcţionare”, scrie www.sursadevest.ro.

Despre acest caz, DSP Timiș a dat următorul răspuns: ”În baza de date electronică existentă la nivelul Compartimentului Avize şi Autorizări, din cadrul DSPJ Timiş, nu figurează emisă autorizaţie sanitară de funcţionare pentru cabinet stomatologic la adresa Timişoara, strada Ioan Plavoşin, nr. 21”.

