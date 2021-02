Șpagă de 500 de euro pentru un loc la ATI

Caz revoltător în cea mai controversată unitate sanitară din România. O femeie susţine că a dat 500 de euro şpagă în spitalul din Arad, pentru ca bunica ei care avea probleme grave de sănătate să fie internată pe secţia ATI. În lipsa şpăgii, femeia nu ar fi reuşit să primească îngrijiri în secţia respectivă, spune femeia. Din păcate, demersul său a venit prea târziu şi bunica ei a murit la scurt timp după.

”Am dat prima tranșă de bani ca Buni să poată să ajungă pe ATI. Mi s-a spus în felul următor. Că Buni e inconștientă, că trebuie să ajungă pe ATI. Și întreb: Dar de ce nu ajunge, de ce e încă în UPU? Și mi-au spus că trebuie să fac o minune. Și întreb: Ce fel de minune, că nu înțeleg? Și atunci eu am spus, recunosc că am spus cu gura mea, că pentru bani nu se poate face nimic? Au început să schimbe subiectul și mai târziu am primit un telefon în care mi se spune că personal putem să ne întâlnim pentru treaba asta.

Ne-am întâlnit lângă spitalul Județean, nu chiar în față, mai în lateral. Era îmbrăcat într-o pereche de pantaloni de trening negri, o geacă neagră cu glugă în cap, mască… Am mers cu plicul spre el și i-am zis ce garanție am că Buni o să fie bine… Singura garanție pe care ți-o ofer e să te duci să vezi în 15-20 de minute că o să ajungă la ATI”, povestește nepoata unei paciente decedate.

Pe de altă parte, Florina Ionescu, directorul spitalului Judeţean din Arad, spune că ruda femeii decedate trebuie să depună o plângere la poliție.

”Pot să spun că nu avem nicio plângere înregistrată în mod oficial la nivelul instituției. Pentru că am auzit astăzi înregistrarea, am lansat o anchetă internă pentru a verifica concordanța între ceea ce ni s-a prezentat și am auzit acum și evenimentele din ziua respectivă. Avem nevoie de mai multe detalii pentru ca noi să putem verifica traseul acesteia în instituție.

Vreau să subliniez că noi nu suntem organ de control judiciar iar pentru astfel de fapte doamna trebuie să se adreseze în primul rând organelor de cercetare penală. Vom face tot ce ține de noi pentru a face lumină și în acest caz”, a declarat Florina Ionescu.

Sursa: antena3.ro

