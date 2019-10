Spărgătorii de semințe puși de polițiști să măture străzile – Video

Lugojul intra in randul oraselor in care spargatorii de seminte au trecut la matura. Duminica seara, cateva fete si cativa baieti au fost luati in colimatoriu de catre politistii locali din Lugoj. Oamenii legii au fost sesizati despre faptul ca tinerii sparg seminte in fata Liceului Teoretic “Coriolan Brediceanu”. Politistii nu au venit cu sanctiuni, insa le-au adus tinerilor o matura.

Prinsi in flagrant, tinerii nu au prea avut nicio scuza pentru faptul ca langa ei era un morman de pungi si seminte, si, in ciuda faptului ca nu au fost responsabili in totalitate de mizeria din jurul bancii, acestia au trebuit sa curete locul, avand de ales intre a face curatenie sau a merge acasa cu o amenda de toata frumusetea. Politistii locali promit ca vor intensifica actiunile, mai ales pe malurile Timisului in locurile frecventate de tineri si vor incerca sa ii convinga sa pastreze orasul curat, scrie lugojinfo.ro.

