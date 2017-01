Fiindcă a apucat să amenințe majoritatea parlamentară cu un referendum, a trebuit să fie consecvent. Și să formuleze o solicitare scrisă în acest sens. Numai că, ce să vezi?, în cererea președintelui nu mai este vorba despre grațiere. Și nici despre modificarea unor articole din Codul penal, declarate neconstituționale de către CCR. Președintele vine, acum, cu o formulare foarte generală. Atât de generală, încât referendumul ar fi complet inutil. Ce anume a produs schimbarea? Și care e semnificația?

În noua formulare, referendumul ar urma să aibă ca temă, citez, “continuarea luptei împotriva corupției și asigurarea integrității funcției publice”. Un prim fapt mai puțin obișnuit: domnul Klaus Iohannis nu formulează, după cum se poate lesne observa, o întrebare, așa cum ar fi firesc. Probabil așteaptă să facă acest lucru altcineva. Și să adauge, la începutul citatului de mai sus, eventual, următoarele cuvinte: “sunteti de acord cu”. Din această perspectivă, solicitarea sa este neconstituțională. Pentru că mă îndoiesc că cineva are dreptul legal să adauge ceva. Dar haideți să închidem ochii și să mergem mai departe.

Întrebarea de mai sus, dacă o transformăm în întrebare, are un caracter extrem de general. Nu se referă în mod evident, decât eventual implicit, la ultimele demersuri legislative ale Guvernului. Și asta se întâmplă pentru că luni, după ce a anunțat că vrea să facă un referendum, aproape toți analiștii și specialiștii în drept constituțional l-au avertizat public asupra faptului că legea fundamentală, Constituția, interzice în mod expres un referendum care să aibă drept temă grațierea. Așa că președintele a cârmit-o din mers.

O solicitare de acest tip, cu un conținut extrem de general, nu poate primi, dacă va fi transformată în referendum, decât un răspuns unanim afirmativ. Pentru că niciun român cu scaun la cap nu se va duce să voteze împotriva luptei anticorupție sau împotriva integrității funcției publice. Dacă acest lucru reprezintă o evidență, atunci referendumul nu mai are absolut niciun rost. Logica referendumului este ca, atunci când părerile sunt împărțite pe o anumită temă, să poți afla, întrebându-i pe cetățeni, care este opinia predominantă. Așa că, dacă referendumul nu are niciun rost, nu ne rămâne altceva de făcut decât să ne întoarcem la originea sa.

Originea acestui proiect este războiul declanșat de președintele Klaus Iohannis împotriva majorității parlamentare și a Guvernului, în scopul de a-și consolida poziția serios șubrezită după pierderea alegerilor. Pentru început, prețul va fi cel care reprezintă contravaloarea unui referendum inutil. Respectiv circa 20 de milioane de euro, la care se adaugă deranjarea unui număr imens de funcționari publici care ar putea rămâne și în continuare integri, fără a mai fi necesar să transpire pentru o hachiță prezidențială.

Sursa: CorectNews - http://www.corectnews.com/politics/klaus-iohannis-carmit-o