S-a întâmplat exact ca în Miorița. În mare secret, câțiva lideri din fostul PDL s-au întâlnit, în Girgiu, la Ogrezeni, pentru a pune la cale confiscarea Partidului Național Liberal. Și, acolo, s-a stabilit, etapă cu etapă, cum se va proceda. Uluitor este că gazda acestui eveniment este primarul PSD Jean Jipa. Un om aflat și el, ca și Vasile Blaga, pe buza DNA.

Semnalam și eu de mult ceea ce este vizibil pentru numeroși analiști. Și anume faptul că foștii PDL-iști nu au făcut altceva decât să își cumpere timp și să își creeze spațiul necesar de manevră pentru a confisca PNL. În timp ce liberalii au dormit literalmente.

Analizând jocul destul de ciudat al lui Vasile Blaga atunci când era copreședinte PNL, am ajuns la concluzia, încă înaintea alegerilor locale, că acesta nu este interesat de o victorie în plan electoral. Dimpotrivă, pentru a reuși să preia, rând pe rând, conducerea filialelor locale și pentru a-și construi astfel o majoritate în Biroul Politic Național, el a înțeles că va avea condiții mai bune dacă partidul suferă un eșec electoral decât în eventualitatea în care acesta ar câștiga competiția. Acest raționament a stat la baza unor măsuri vădit eronate luate înaintea alegreilor locale, cum a fost, de pildă, teribila bâlbâială de la București, măsuri multiplicate și în multe dintre orașele și comunele României.

Eșecul de la locale devenea astfel previzibil pentru cine urmărea cu atenție competiția politică din perioada preelectorală. În schimb, era foarte greu de observat ce anume a stat cu adevărat la baza acestui eșec programat. Constat cu amărăciune că am fost printre foarte puținele persoane apropiate de PNL care au semnalat, încă de pe atunci, pericolul confiscării partidului prin manevre oculte, puse la cale de câțiva lideri din fostul PDL, în frunte cu Vasile Blaga.

După alegerile locale, pe măsură ce ne apropiam de momentul parlamentarelor, acest joc duplicitar a devenit din ce în ce mai vizibil. De aceea, dincolo de ceea ce am postat zilnic sub forma unor analize politice, am avertizat-o de câteva ori, în cursul unor discuții personale, pe doamna Alina Gorghiu că este pe cale să cadă, în calitate de lider PNL, în plasa lui Vasile Blaga. Și asta se întâmpla atunci când Alina Gorghiu încă mai putea să afirme că dispune de o majoritate în Biroul Politic Național și că ar putea avea o majoritate și într-un Congres al partidului. De aceea i-am sugerat cât se poate de explicit ideea unei demisii care ar putea genera un Congres extraordinar al partidului, o analiză lucidă a situației rezultate după alegerile locale și ar fi putut tranșa, pentru mult timp, problema conducerii PNL în favoarea foștilor liberali. Care, în definitiv, intraseră în acest mariaj cu o zestre de două treimi.

Alina Gorghiu nu m-a ascultat. Nici pe mine, nici pe alții care persupun că i-au oferit sfaturi asemănătoare. Era pur și simplu prizoniera președintelui Klaus Iohannis, captivă într-un joc din care nu se mai putea sustrage. După care situația s-a complicat și mai mult prin impunerea unei holograme politice, în persoana lui Dacian Cioloș.

În schimb, domnul Vasile Blaga și-a făcut cum nu se poate mai bine treaba. În ciuda amenințărilor penale, care se concretizau pe zi ce trece, rând pe rând, sub pretextul reorganizării partidului, el a reușit să îi impună pe foștii PDL-iști la conducere în diferite filiale ale țării, alungându-i pe liberali sau împingându-i în afara cercului de decizie, astfel încât, treptat, aceștia au ajuns captivii fostului PDL.

Lovitura de grație pentru PNL a fost pusă la cale, nu cu multe zile în urmă, în județul Giurgiu, în localitatea Ogrezeni, de un grup restrâns de persoane, în frunte cu Vasile Blaga. Cum spuneam, binevoitoarea gazdă a fost primarul PSD Jean Jipa, anchetat pentru delapidare, abuz în serviciu și fals intelectual, fapte descoperite de Curtea de Conturi a României care a încercat să afle cum și de ce au fost devalizați banii primăriei. Trebuie să recunoaștem că identificarea în persoana pesedistului Jipa a gazdei preferate pentru complotul pus la cale la Ogrezeni reprezintă un gest cel puțin straniu al domnului Vasile Blaga care, aparent cel puțin, a fost și este un adversar notoriu al acestui partid.

La Ogrezeni, s-au întâlnit Vasile Balga, Raluca Turcan, actualul președinte interimar PNL, Sulfina Barbu, aflată și ea în staff-ul partidului, precum și liderul organizației de Giurgiu, Gheorghe Ștefan. Poate că au mai fost și alții, dar cei care mi-au prezentat detalii despre această șuetă politică s-au oprit doar la respectivele persoane.

Le transmit, pe această cale, liberalilor autentici, celor care mai cred în acest partid istoric, celor care încă își mai pun speranțele în viitorul PNL, că trebuie să se aștepte la o mișcare murdară în viitorul BPN și mai ales atunci când va avea loc, în fine, mult amânatul Congres al partidului, mișcare care nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât confiscarea definitivă a partidului de către fostul PDL. După care va urma predarea lui, la cheie, domnului Traian Băsescu.

Așa se explică de ce preferata președintelui Klaus Iohannis este Raluca Turcan.

Sursa: CorectNews - http://www.corectnews.com/politics/complotul-de-la-ogrezeni