Obiectivul președintelui de a răsturna scorul alegerilor ar putea fi atins. Pentru moment, Klaus Iohannis a reușit să declanșeze, cu sprijinul masiv al partidelor politice din opoziție și prin intervenția sa personală, o puternică mișcare de stradă. Mai virulentă decât oricând în istoria noastră recentă. În al doilea rând, a declanșat o presiune colosală împotriva Guvernului, determinându-i pe procurori să îi pună sub anchetă penală pe unii dintre membrii Cabinetului. Acestea sunt brațele principale ale menghinei. Dar nu toate. Factorul extern a fost și el pus în mișcare într-o manieră eficientă. În fine, în al patrulea rând, președintele acționează prin intermediul Parlamentului unde, în loc de opoziție, se manifestă o veritabilă revoltă. Cine va învinge?

Falsa temă a punerii în pericol a statului de drept printr-un proiect de lege și o ordonanță, ambele schimbând detalii ale legii penale, a reușit să prindă în rândul cetățeniilor simpatizanți ai opoziției. Dreptul este o știință destul de tehnică și, uneori, extrem de stufoasă. Mai nimeni nu a citit sau înțeles schimbările pe care Guvernul Grindeanu încearcă să le opereze. Oamenii au luat de bun ceea ce li s-a spus. În esență, că statul de drept este pe făraș. Statul căruia îi este închinat întreg mecanismul democratic. Pretextul a fost bun. Din acest motiv, un număr din ce în ce mai mare de demonstranți a putut fi scos în stradă. Asupra Guvernului Grindeanu, în special, și a PSD, în general, este pusă o presiune colosală. La numai două luni de la victoria în alegeri.

În scopul vulnerabilizării Guvernului, pentru ca acesta să fie forțat să cedeze, a fost declanșată o anchetă penală pentru favorizarea infractorului, încă în rem, împotriva tuturor celor care au participat la elaborarea proiectelor de acte normative penale. Este o situație absolut fără niciun precedent. Care deschide larg poarta unor abuzuri ale procurorilor împotriva Executivului. Cum ar fi dacă, de fiecare dată când Guvernul face ceea ce scrie în fișa postului, și anume propune proiecte de acte normativ, inclusiv în materie penală, se ridică falsa problemă a favorizării infractorului, și el virtual, după care guvernanții sunt aruncați la zdup? Asta da violare a unei puteri în stat de către o altă putere. Dar fenomenul a fost declanșat și se desfășoară sub ochii noștri. Ancheta se poate extinde la sute de persoane care, de obicei, colaborează în elaborarea unui act normativ.

Mai mult chiar, pentru a pedepsi Guvernul că a îndrăznit să modifice câteva prevederi ale legii penale, Parchetul General a decis retragearea tuturor specialiștilor din domeniu detașați la Ministerul Justiției. După care, firește, se are în vedere decapitarea acestora.

În mod similar se petrec lucrurile și în acea parte a presei care și-a manifestat solidaritatea cu Guvernul. Nu întâmplător, în acest moment, sunt anchetați, tot sub un pretext fals penal – că ar fi difuzat înregistrarea unei discuții –, sute de jurnaliști.

Ambasadele statelor partenere au fost și ele puse în mișcare. De altfel, încă înainte ca Guvernul să fi trecut la elaborarea textelor de ordonanță de urgență, fiind publică această intenție, președintele Klaus Iohannis a profitat de întâlnirea anuală cu membrii corpului diplomatic străin pentru a le semnala acestora pericolul asasinării statului de drept de către Guvernul Grindeanu. După care le-au fost prezentate ambasdorilor informații trunchiate sau chiar false, iar aceștia s-au pus, firește, în mișcare, întrucât ce poate fi mai convenabil pentru interesele statelor pe care le reprezintă decât vulnerabilizarea autorității din țara gazdă. Așa că au început și ambasadorii să călărească Guvernul Grindeanu.

Și iată că și în Parlament au loc evenimente paranormale. Membrii opoziției, care în cursul nopții au animat strada, dimineața, în loc să participe pur și simplu la dezbateri, se transformă în demonstranți. În Camera Deputaților și în Senat, se agită pancarte și se strigă lozinci.

Și cred că este numai începutul. Contraofensiva declanșată de președintele Klaus Iohanins este departe de a-și fi atins punctul culminant. El mai dispune, prin controlul asupra serviciilor secrete și prin colaborarea în general a sistemului, și de resurse încă nexploatate pentru a se răfui cu cei care au câștigat alegerile și care, în ciuda opoziției sale, s-au instalat la Palatul Victoria. Nu vom ști, în următoarele câteva zile, cine va învinge în această bătălie politică și dacă singurele pretexte vor fi invocarea statului de drept sau dacă nu vor fi identificate, de la Cotroceni, și alte terenuri de luptă.

În timp ce, în București, războiul politic se transformă în veritabile lupte de stradă, în timp ce, la București, războiul româno-român este în toi, lumea se schimbă cu repeziciune. Iar noi suntem incapabili să reacționăm adecvat sau chiar să urmărim ceea ce se întâmplă. Oare asta s-a și dorit?

Sursa: CorectNews - http://www.corectnews.com/politics/menghina-lui-klaus-iohannis