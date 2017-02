Repetiția generală s-a încheiat. Succesul este total. Președintele Klaus Iohannis conduce o operațiune extrem de riscantă, dar, pentru moment, știe foarte bine care sunt forțele de care dispune. Acestea sunt redutabile. Și loialitatea lor a putut fi verificată. Urmează să ne apropiem de faza finală. Care înseamnă debarcarea Guvernului Grindeanu cu sprijinul DNA. Abia apoi există premisele pentru răsturnarea scorului alegerilor. Pentru moment, toate forțele de care dipsune Klaus Iohannis, vizibile și invizibile, se află în blocstart.

În blocstart se află și cele mai importante agenții de presă și televiziuni din lume, prezente la București în așteptarea declanșării celei de-a doua faze a Klausmaidanului. Uriașa presiune a străzii pusă pe PSD și ALDE la momentul oportun și intens mediatizată. Nu numai de divizia media condusă de doamna general Istode de la SRI, ci și de nenumăratele agenții de presă și televiziuni – nu lipsește nici Al Jazeera – prezente, în aceste zile, la București. Din această perspectivă, momentul consumat, marți, în Parlament nu reprezintă decât o etapă. E o operațiune tot de încălzire.

Klausmaidanul, care va deveni fața ostentativ vizibilă a aisbergului, este menit să confere legitimitate, prin zecile, poate sutele de oameni care vor manifesta, unei operațiuni în esența ei ilegitime. Răsturnarea prin forță a scorului unor alegeri democratice. Și crearea unei noi majorități. La mâna lui Klaus Iohannis. Care se trasforma astfel, din liderul incontestabil al opoziției, în liderul, la fel de incontestabil, al noii puteri.

Cine a participat la repetiția generală? Care sunt forțele vizibile și invizibile care și-au dovedit loialitatea?

În ceea ce privește forțele vizibile, să le enumerăm. Au fost partidele politice din opoziție. Cu toți liderii și cu toți activiștii lor. Care au reușit să atragă, în Piața Victoriei, un mare număr de simpatizanți. Au fost toate ONG-urile afiliate, respectiv stipendiate de instituțiile statului sau de multinaționale. Au fost, la vedere, multinaționalele care și-au manevrat cum nu se poate mai bine salariații. Tot la vedere au acționat agenții de influență ai generalului Istode. Care pur și simplu au ieșit ostentativ, cu mult curaj, în față, utilizadu-și întreaga pricepere în materie de manipulare de presă. Și tot în față a ieșit DNA, punând sub anchetă penală conducerea Guvernului României. Și, în fine, în față au ieșit taman ambasadele statelor care au cele mai multe multinaționale în România, multinaționale îngrijorate de faptul că PSD+ALDE intenționează să procedeze conform normelor europene. Și să oblige corporațiile să plătească impozit în România pentru câștigurile realizate în România. Și să le asigure salariaților un minimum obligatoriu de venituri.

Au acționat la comandă, la timp și întocmai, și forțele invizibile. Serviciul Român de Informații. Încă nu se știe cât de mult s-a implicat în manifestațiile maraton din Piața Victoriei și din principalele orașe ale țării. Încă nu se știe cât de mult s-au implicat societățile comerciale și ONG-urile acoperite. Tot din rândul forțelor invizibile s-a remarcat SPP, prin decizia riscantă și curajoasă a generalului Lucian Pahontu de a ține ostatici membrii Executivului și presa afiliată acestuia în clădirea Guvernului, sub pretextul unui asediu asigurat de câteva sute de manifestanți.

Urmează lovitura pe care Klaus Iohannis, reinventat în autentic jucător, o va executa în Parlamentul României. Discursul său va avea o valoare simbolică. De semnal.

Dar marea ofensivă, care va resuscita și amplifica Klausmaidanul, va fi declanșată abia după ce premierul Grindeanu, Florin Iordache, ministru sau ex-ministru al Justiției la data respectivă, și Teodor Meleșcanu vor fi acuzați in personam de către DNA, oferindu-i președintelui șansa de a-i suspenda. Moment în care toate liniile de forță se vor uni în scopul măturării de la putere a actualei majorități parlamentare.

