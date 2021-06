Specialiști din 11 țări au dezbătut la Timișoara amenințările cu privire la securitatea Balcanilor

Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center au organizat a cincea ediție a conferinței anuale „Security Challenges in the Balkans Region”, într-un format hibrid, online și onsite (la Complexul Senator Timișoara).

Acest forum regional anual deschis dezbaterilor securitare din Balcani a beneficiat de prezența oficialităților și reprezentanților mediilor academice din România, Italia, Austria, Germania, Franța, UK, Croația, Serbia, Slovenia, SUA, Bulgaria.

Regiunea Balcanilor a rămas un spațiu deosebit de important pentru securitatea europeană, provocările cu care se confruntă zona intensificându-se în ultimii ani, cu atât mai mult cu cât a intervenit și noul context al crizei pandemice. Universitatea de Vest din Timișoara și New Strategy Center au decis, cu patru ani în urmă, să organizeze o asemenea dezbatere la Timișoara, pentru a sublinia în primul rând legăturile istorice ale capitalei Banatului și pentru a evidenția faptul că Balcanii reprezintă o zonă vitală pentru securitatea României.

Principalele teme abordate în cadrul lucrărilor din secțiunile Conferinței s-au referit la:

Emergent Challenges in the Balkans. Building Together a More Resilient Region in the Context of Pandemic Crisis – Chair: Major general (ret.) Leonardo Dinu

Energy Security: New Opportunities to Enhance the Independence of South East Europe – Chair: Mr. Claudiu Boțoc

EU and NATO enlargement in the Western Balkans and the Impact of Post-Pandemic Challenges – Chair: Mr. Silviu Rogobete

Why the Balkans Matter? A Comprehensive Approach of the Challenges and Opportunities of the South East Europe – Chair: Ambassador (Ret.) Gheorghe Magheru

Rectorul UVT, prof. univ. dr.Marilen Gabriel Pirtea, a declarat în deschiderea lucrărilor conferinței: „Întregul context securitar și de poziționare geostrategică din 2021 se află într-o accentuată schimbare, după o perioadă de criză globală, în care pandemia Covid-19 aafectat toate continentele și a adus un nou factor geostrategic în prim-planul politicilor de securitate internațională: bio-securitatea globală. Poziționarea României, ca parte a UE și a parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, a permis parcurgerea în condiții relative sigure a lunilor de pandemie și ieșirea din al treilea val epidemiologic, în același ritm cu cele mai bine pregătite societăți europene și ale lumii. Acest examen planetar, pe care l-au dat și țările din Balcani, reprezintă un subiect de abordare securitară căruia îi vom da prioritate în această a cincea ediție a Conferinței „Security Challenges in the Balkans Region”, organizată de către New Strategy Center în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timișoara”.

