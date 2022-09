Specialiștii Asociației OncoHelp se întrunesc zilnic în tumor board, comisia oncologică multidisciplinară care crește șansele de supraviețuire ale bolnavilor de cancer

Evaluarea, examinarea, strategia terapeutică, dar și administrarea tratamentului unui pacient cu o formă de cancer sunt prea importante pentru a fi lăsate pe umerii unui singur medic, chiar dacă are o experiență vastă în oncologie. Asta spun specialiștii în tratarea acestei maladii. De aceea, este necesară existența unei echipe multidisciplinare care să analizeze fiecare caz în parte.

În cadrul Centrului Oncologic OncoHelp Timișoara funcționează o asemenea comisie oncologică multidisciplinară, un tumor board, ce se întrunește în fiecare zi și în cadrul căreia sunt examinate toate cazurile. Din cadrul tumor boardului fac parte medici oncologi, specialiști în imagistică, radioterapeuți și, ori de câte ori este nevoie, sunt cooptați medici chirurgi, ginecologi, neurochirurgi, anatomopatologi, gastroenterologi sau psihologi. În cadrul ședinței echipei multidisciplinare se pornește de la istoricul medical al fiecărui pacient, sunt analizate investigațiile efectuate de bolnav și se discută propunerea de tratament a medicului curant. Tumor board-ul decide apoi dacă este necesară o altă abordare sau dacă soluția medicală aleasă pentru tratament de oncologul care a preluat cazul este cea mai bună. De asemenea, se face și o monitorizare a tuturor etapelor de tratament pentru fiecare pacient OncoHelp.

“Cancerul este o singură boală, dar are 1000 de fețe. În zona oncologica este imposibil să spui <eu știu tot, nu am nevoie de părerile, experiența și cunoștințele altora>. Nimeni nu este atotștiutor. În acest domeniu, informația se dublează la 5 ani. Tot timpul apar tratamente noi, inovative, personalizate, și atunci este necesară și expertiza colegilor. Experiența noastră, dar și studiile au arătat că o analiză colectivă a fiecărui caz în parte este un beneficiu real, aduce un plus pentru pacient și vorbim de un spor de supraviețuire care poate fi de cateva procente. Mai mult, este posibil ca medicul curant, cel care îl cunoaște cel mai bine pe pacient, să fie implicat și emoțional și atunci să scape din vedere anumite aspecte ale tratamentului, iar o comisie neutră, care vede documentele medicale, doar informații concrete bazate pe investigații medicale și imagistice, poate oferi cele mai bune opțiuni de tratament pentru a avea rezultate maxime. Practic, acest tumor board ar trebui să fie un standard în oncologia modernă”, spune asist. univ. dr. Dorel Popovici – medic primar Asociația OncoHelp, director medical Centrul Oncologic OncoHelp Timișoara.

Analizarea fiecărui caz în parte se face înainte de administrarea unui tratament. Deciziile din tumor board sunt luate atât pe baza ghidurilor naționale și internaționale, cât și a studiilor ce sunt efectuate în cadrul Centrului Oncologic OncoHelp. O hotârare în cadrul echipei multidisciplinare înseamnă și o răspundere colectivă a medicilor în fața fiecărui pacient.

“Vorbim, practic, de medicină personalizată pentru fiecare pacient în parte. Ne întâlnim zilnic în acest tumor board unde analizăm nu doar diagnosticul și planul de tratament, în toate etapele sale, pentru pacienții noștri, ci oferim și suport extern. Din păcate, sunt puține spitalele din vestul țarii care au medici oncologi sau, în unele cazuri, au doar un medic la zeci sau sute de pacienți. Și, atunci, este normal să ne oferim ajutorul și expertiza. Colaborăm în permanență cu colegii noștri de la Spitalul Județean, de la Spitalul Muncipal sau de la Spitalul CFR din Timișoara și cu cei de la spitalul din Arad. Și este normal să ne oferim ajutorul având cea mai mare experiență în zona de vest a țării”, spune asist. univ. dr. Dorel Popovici – medic primar Asociația OncoHelp, director medical Centrul Oncologic OncoHelp Timișoara.

