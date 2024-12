Speranță și solidaritate, la USV Timișoara! Lumina sfântă din noi – mai mult decât un concert caritabil

În tumultul cotidian, între alergătura zilnică și agitația pregătirilor pentru sărbători, uităm adesea că adevărata magie a Crăciunului nu stă în cadouri, ci în lumina pe care o putem aprinde în sufletele celorlalți. În tumultul cotidian, între alergătura zilnică și agitația pregătirilor pentru sărbători, uităm adesea că adevărata magie a Crăciunului nu stă în cadouri, ci în lumina pe care o putem aprinde în sufletele celorlalți.

„Lumina sfântă din noi” este mai mult decât un concert caritabil. Este o chemare către inimile fiecăruia dintre noi, un moment în care dăruirea și iubirea se împletesc într-o poveste plină de speranță.

Pe 11 decembrie 2024, Aula Magna “Iulian Drăcea” – USVT a Universității de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara a devenit un sanctuar al generozității. Notele muzicale au vibrat cu emoție, iar fiecare cântec a fost un dar de suflet pentru cei care au uitat ce înseamnă fericirea. A fost un moment în care putem spune, împreună, că nimeni nu este singur și că, prin solidaritate, putem transforma tristețea în zâmbet.

Acest eveniment a fost realizat de Universitatea de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara cu sprijinul Coralei Akademika Banat – USVT alături de parteneri care își dedică talentul și resursele pentru a crea magie: Directia Generala Politia Locala Timisoara, Fundatia Excelsior Alumni USVT, Doomstriker LEMC Banat, Universitatea Politehnica Timisoara, Liceul de Artă „Ion Vidu” Timișoara, Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy, Timişoara. Împreună, cu toți am transformat „Lumina sfântă din noi” într-un simbol al generozității și al speranței, în pragul sărbătorilor.

„Tradiția sărbătorilor este una a bucuriei și a dăruirii, iar universitatea noastră își propune să contribuie la transformarea Crăciunului într-un moment binecuvântat pentru toți. Prin acest concert caritabil, ne dorim să demonstrăm că, împreună, comunitatea noastră academică și partenerii noștri pot face o diferență reală. Îi invit pe toți cei care simt că pot aduce o rază de lumină în viețile celor mai puțin norocoși să ni se alăture. Împreună, putem transforma muzica în speranță și solidaritate.”, a declarat rectorul USVT, prof.univ.dr. Cosmin Alin POPESCU.

Muzica are o forță magică – poate să aline suflete, să aducă bucurie și să ne unească. Împreună și prin acest eveniment, putem schimba povești de viață și putem demonstra că nimeni nu este singur. Este datoria noastră, ca oameni, să luminăm drumurile celor care se află în întuneric, iar fiecare gest de bunătate poate fi o rază de lumină care transformă o viață. Vă mulțumim pentru că sunteți parte din această poveste minunată – este mesajul organizatorilor.

Comentarii

comentarii