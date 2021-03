Spion al Ungariei? Sau dublu spion?

Aceast─â dilem─â bomb─â ├«l vizeaz─â pe senatorul UDMR Turos Lorand. ╚śi este lansat─â de nimeni altul dec├ót de Silviu Predoiu, fostul ╚Öef al spionajuui rom├ónesc. Acesta semnaleaz─â faptul c─â senatorul UDMR, un personaj aparent lipsit de orice biografie, cu dubl─â cet─â╚Ťenie, face parte din Comisia parlamentar─â special─â de control al Serviciului de Informa╚Ťii Externe. ╚śi atrage aten╚Ťia asupra unei situa╚Ťii pe c├ót de scandaloase, pe at├ót de periculoase pentru siguran╚Ťa statului rom├ón. A╚Öa s─â fie?

Pornit─â din pixul unui asemenea personaj, care ani de zile a condus spionajul rom├ónesc, suspiciunea transformat─â ├«n acuza╚Ťie devine o aparent─â bomb─â cu ceas. Cum este posibil? Cum este posibil ca un om care a jurat pe Constitu╚Ťia a doua state, statul rom├ón ╚Öi statul maghiar, a c─âror istorie s-a concretizat prin conflicte repetate ╚Öi care se mai pot afla ╚Öi ├«n viitor ├«n conflict, s─â aib─â acces, prin control parlamentar, la informa╚Ťii strict secrete ale spionajului rom├ónesc. Cum va proceda domnul Turos, dac─â va fi pus, atunci c├ónd va fi pus ÔÇô ╚Öi oric├ónd poate fi pus ÔÇô s─â aleag─â ├«ntre interesul maghiar ╚Öi interesul rom├ónesc? Cui ├«i va fi loial ╚Öi pe cine va tr─âda? ├Äntrebarea este legitim─â, at├óta vreme c├ót Turos a jurat pe dou─â Constitu╚Ťii ale unor state care se pot afla fie ├«n competi╚Ťie, fie chiar ├«n conflict.

Desigur, la prima vedere, ne afl─âm ├«n fa╚Ťa unei situa╚Ťii cu totul ╚Öi cu totul excep╚Ťionale. Iar dilema de mai sus este c├ót se poate de legitim─â. Mai ales ╚Ťin├ónd cont de faptul, informa╚Ťie ├«nt─ârit─â ╚Öi de Bogdan Tiberiu Iacob ├«ntr-o analiz─â recent─â ├«n Inpolitics, c─â Turos este practic singurul parlamentar din Rom├ónia cu o biografie secret─â. De╚Öi a de╚Ťinut dou─â mandate, el nu are la dosar nici un Curriculum vitae. Biografia sa este ascuns─â chiar ╚Öi pe Wikipedia. ╚śi ascuns─â a fost tot timpul. Chiar ╚Öi atunci c├ónd acela╚Öi Turos a lucrat ca director executiv al companiei statului rom├ón Radiocom. Aten╚Ťie, o companie care permite salaria╚Ťilor ei accesul la informa╚Ťii strict secrete.

Ce o fi f─âcut serviciul care aprob─â sau nu accesul unor persoane la informa╚Ťii clasificate? Practic, un alt serviciu secret, despre care am scris anterior ├«n sensul c─â se poate transforma oric├ónd vor mu╚Öchii lui ├«ntr-o inchizi╚Ťie, ce poate bara sau da und─â verde accesului unor persoane la anumite func╚Ťii. ╚śi c─â deseori, din acest motiv, s-a comportat ca o poli╚Ťie politic─â.

Ei bine, ne afl─âm sau nu ├«n prezen╚Ťa unui enorm scandal? La prima vedere, r─âspunsul este afirmativ. Avem pe mas─â toate ingredientele. Acuza╚Ťii din partea unui fost ╚Öef al spionajului rom├ónesc, situa╚Ťia de fapt a prezen╚Ťei lui Turos ├«n Comisia parlamentar─â special─â de control SIE, absen╚Ťa biografiei acestuia, dubla cet─â╚Ťenie ╚Öi func╚Ťia extrem de sensibil─â pe care a de╚Ťinut-o ├«n trecut. Dar, transform├óndu-m─â ├«n avocatul diavolului, a╚Ö putea ÔÇô ╚Öi o voi face de ├«ndat─â ÔÇô s─â r─âstorn logica eviden╚Ťelor expuse mai sus. ├Än primul r├ónd, am mari semne de ├«ntrebare nu at├ót ├«n ceea e prive╚Öte inteligen╚Ťa lui Silviu Predoiu, c├ót mai ales asupra moralit─â╚Ťii acestuia. Sub regimul Traian B─âsescu, mult timp, aproape p├ón─â spre finalul mandatelor, acesta a fost un partener loial al lui Florian Coldea. ╚śi s-a implicat la r├óndul s─âu ÔÇô e adev─ârat, ceva mai discret ÔÇô ├«n fel de fel de opera╚Ťiuni de poli╚Ťie politic─â, ├«n urma c─ârora, sub aspectul ├«nc─âlc─ârii libert─â╚Ťilor ╚Öi drepturilor fundamentale ale omului, Rom├ónia a fost confruntat─â cu cel mai negru deceniu din istoria ei recent─â. Plecat de la SIE, Silviu Predoiu ╚Öi-a l─âsat un urma╚Ö, el ├«nsu╚Öi suspectat pe bun─â dreptate de un pact al diavolului cu statul maghiar, ├«n persoana lui Mihai R─âzvan Ungureanu. ╚śi apoi acela╚Öi Silviu Predoiu a devenit consilier politic al lui Victor Ponta, fost acoperit SIE, pe care l-a manevrat at├ót de bine, ├«nc├ót acesta a detonat ├«n final partidul ALDE al lui C─âlin Popescu T─âriceanu, deton├óndu-╚Öi la pachet ╚Öi propriul partid. C├ót─â ├«ncredere mai poate avea cineva nu ├«n expertiza, ci ├«n buna credin╚Ť─â a domnului Silviu Predoiu?

├Än al doilea r├ónd, dac─â Turos a jurat credin╚Ť─â pe ambele Constitu╚Ťii, ale Rom├óniei ╚Öi Ungariei, ╚Öi ├«n ciuda faptului c─â, n─âscut fiind ├«n Rom├ónia, a devenit ╚Öi cet─â╚Ťean al Ungariei, ce ne-ar ├«ndrept─â╚Ťi s─â afirm─âm c─â, la o adic─â, acesta ar fi mai degrab─â loial Budapestei dec├ót Bucure╚Ötiului? Dar dac─â Turos, a╚Öa cum s-a mai ├«nt├ómplat at├ót de des ├«n istorie, s-ar fi l─âsat racolat de serviciul secret maghiar, dar ├«n acela╚Öi timp func╚Ťioneaz─â ca spion dublu, ac╚Ťion├ónd ├«n mod corect de fiecare dat─â ├«n favoarea p─âr╚Ťii rom├óne? Oare nu ar fi posibil? ╚śi aten╚Ťie. Dac─â Turos ar fi un spion pur s├ónge maghiar ╚Öi at├óta tot, a╚Öa cum sugera zilele trecute Silviu Predoiu, atunci cum se face c─â acela╚Öi Silviu Predoiu, aflat la c├órma SIE ╚Öi prieten la cataram─â cu Coldea, ╚Öeful operativ SRI, nu a fost capabil s─â-l documenteze ╚Öi s─â-l dea ├«n fapt pe actualul senator Turos? Ba mai mult dec├ót at├ót. Cei doi i-au permis acestuia s─â ocupe o func╚Ťie extrem de important─â, cu acces practic nelimitat la secretele unor institu╚Ťii ale statului rom├ón, at├óta timp c├ót a fost director executiv la Radiocom. Mai mult chiar, a primit acces ne├«ngr─âdit la informa╚Ťii clasificate. ╚śi faptul c─â ╚Öi-a ascuns at├ót de bine biografia, ajutat fiind s─â o fac─â, ╚Öi ├«ntr-o m─âsur─â mai mare dec├ót oricare alt parlamentar, nu demonstreaz─â oare c─â senatorul UDMR s-a aflat ╚Öi se afl─â sub protec╚Ťia serviciilor secrete de la Bucure╚Öti?

╚śi s─â pun acum ╚Öi bomboana pe coliv─â. La ce informa╚Ťii clasificate cu adev─ârat importante are acces un parlamentar, fie el membru al Comisiei de control SRI, fie el membru al Comisiei de control SIE? La niciuna. Ace╚Öti parlamentari primesc doar informa╚Ťiile lipsite de prea mare importan╚Ť─â pe care cele dou─â servicii sunt dispuse ca, ├«n anumite condi╚Ťii, s─â le pun─â la dispozi╚Ťia puterii legisative. Mai degrab─â am putea afirma ÔÇô ╚Öi avem tot temeiul s─â o facem ÔÇô c─â cele dou─â servicii secrete ale Rom├óniei sunt cele care-i controleaz─â pe parlamentarii respectivelor comisii ╚Öi c─â niciodat─â nu se ├«nt├ómpl─â ca acest raport s─â fie r─âsturnat.

Ce diferen╚Ť─â ar putea exista ├«ntre Turos Lorand de la SIE ╚Öi Ioan Cristian Chirte╚Ö, p─âdurarul devenit zilele trecute pre╚Öedintele Comisiei parlamentare de control a Serviciului Rom├ón de Informa╚Ťii?

Comentarii

comentarii