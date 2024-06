Spiritul României. Cel fotbalistic

Contraeditorial

”România are talent, România are potențial, România și-a regăsit spiritul și nu are voie să-l mai piardă niciodată”

26 iunie 2024, Edward Iordănescu, antrenorul echipei naționale de fotbal

Asemenea șuturilor trase mult peste poartă și cuvintele, când sunt rostite mai degrabă cu picioarele, o pot lua razna, stârnind nu doar entuziasm ci și nedumerire. Mai mult mirat decât entuziasmat îmi permit un scurt comentariu pamflet cu privire la atitudinea multor români, unii ajunși la maximă notorietate, față de ultimele mari ”succesuri” ale echipei naționale de fotbal.

Într-una dintre notele sale intime, dezvăluite tardiv cititorilor, marele gânditor Lucian Blaga, obsedat de ființa istorică, deplângea neintrarea în istorie a României…

Nici nu au trecut trei sferturi de veac de la aceste amare gânduri că fotbaliștii români au dovedit, încă o dată, la 25 de ani după extraordinarele succese ale ”generației de aur” conduse de ”regele” Gică Hagi, că în istoria lumii se poate intra și cu piciorul. Evident, cu piciorul talentat, bine antrenat și calibrat de un creier pe măsură care face ca mingea rotundă de fotbal, odată șutată de fotbalist, să se rostogolească în poarta lată de 7 m și înaltă de 2m și să producă fenomenul – miracol al lumii – numit în culta limbă română nu altfel decât… goooool!!!!

Patru astfel de goluri a marcat echipa României – supranumită deja ”generația de suflet” datorită umplerii cu bucurie a sufletului căinat fotbalistic al românilor – în trei meciuri desfășurate în faza de grupă a campionatului european de fotbal care are loc acum în Germania. S-a clasat astfel pe locul 1 în grupă, obținând o ”calificare istorică” în faza optimilor campionatului. Iată ce declara, după ultimul meci, portarul echipei naționale, Florin Niță: ”Mă bucur că fac parte din această minunată echipă. Da, împreună facem istorie pentru această ţară frumoasă şi sunt foarte fericit”! La fel de patriot, dar mai cerebral este și cel care a fost gânditorul, creatorul strategiei echipei naționale în realizarea acestui imens succes, antrenorul Eduard Iordănescu: ”România are talent, România are potențial, România și-a regăsit spiritul și nu are voie să-l mai piardă niciodată!”. Urcând către vârfurile ierarhiei, nu doar fotbalistice, trebuie să lăudăm și să apreciem eforturile domnului prim-ministru al României, Marcel Ciolacu, care a rupt din timpul său prețios pentru a participa ca spectator activ la două din cele trei meciuri ale echipei naționale; la ultimul, chiar cu un tricou de fotbalist, inscripționat cu numele său și numărul 12! Pe bună dreptate a respectat intuiția genială a redactorilor postului TV A3, care au realizat primii că domnul Ciolacu, prin capitalul de simpatie imensă de care se bucură în rândul românilor, prin atotprotectoratul funcției sale, este al doisprezecelea jucător al echipei naționale! Trag speranța să participe și la următoarele meciuri, până la victoria finală! Firesc și benefic ar fi ca tot guvernul să se mute în Germania pe durata desfășurării campionatului! Zecile de mii de români care hăulesc și chefuiesc pe străzile orașelor din Germania unde joacă echipa națională s-ar simți ”cu siguranță” mai în siguranță! Chiar și noi cei rămași în țară, nu mai puțin fericiți de bucuria ”calificării istorice”! Când joacă echipa României, sute de mii de români țopăie bucuroși prin piețele orașelor, cântă și dansează, burțile, mușchii, tatuajele cu mândrie la filmări le etalează! Peste tot în țară și oriunde e vreo sămânță de român prin lume răsună în boxele date la maximum cântece patriotice! Citez amplu din celebra manea ”Made in România” (solist Ionuț Cercel), că prea e minunat adecvată momentului de glorie actuală:

”Nu contează cine ești sau ce limbă vorbești

Asta e țara ta, România…..

Hai cu moldoveanu’, cu ardeleanu’, bucureșteanu’

Haide sus țiganu’

Și cu olteanu’, cu moldoveanu’, cu ardeleanu’ (da, da, da, da)

Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau țigan

Suntem made in Românie (iali, iali, iali)

Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean

Suntem made in Românie (iali, iali, iali)

Da dumla dumla da, da dumla dumla da

Daga dumla dumla da, made in România………

Nu contează unde stai sau ce dialect ai

Distrează-te și bea că-i țara ta”!

Toată viața s-a străduit marele filozof și antrenor spiritual Contantin Noica să caute sentimentul românesc al ființei, să rostuiască rostirea filozofică românească! Prea idealist, prea elitist, și el și Lucian Blaga! Doar noii gânditori și antrenori citați în articol au înțeles că degeaba ai cap, fără picioare care să marcheze goluri nu poți ”intra în istorie”! În sfârșit, ”România și-a regăsit spiritul”! Cred că spiritul fotbalistic actual al României se întrepătrunde fericit cu spiritul manelistic ”made in Romania”! Și viceversa!

Daga dumla dumla da, hai Ro-mâ-nia!!!!

