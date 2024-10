Spitalul Clinic Județean de Urgență „ Pius Brînzeu” la 50 de ani

În anul în care Spitalul Clinic Județean Timișoara aniversează 50 de ani, ne bucurăm să prezentăm două acțiuni umanitare deosebite ale comunității noastre în sprijinul celui mai mare spital din zona de vest a României, care vor avea loc în data de 10 Octombrie 2024.

La ora 8,30, la Secția Clinică ORL din clădirea Bega, strada Evlia Celebi nr. 1-3, se va prezenta donația făcută de Fundația Lions, care constă din echipamente moderne, de ultimă generație, de chirurgie endoscopică ORL pentru copii, care vor asigura intervenții de înaltă performanță într-un domeniu foarte important al practicii medicale. În urma unui eveniment caritabil, cu strângere de fonduri, organizat în luna Mai 2024 de către Lions Club Timișoara, s-a achiziționat echipament medical de ultimă generație, respectiv un sistem de endoscopie All in one Full Hd ( AGM HD3) împreună cu două sinusoscoape folosite pentru diagnosticarea și tratarea chirurgicală nazosinusală ORL la copii.

La ora 10, în sala UPU, va fi prezentată donația Rotary Club Timișoara pentru Ambulatoriul Sportivi din cadrul spitalului, care constă în electrocardiografe de repaus adaptate sportivului de performanță, aparate pentru monitorizarea ambulatorie a tensiunii arteriale, aparate Holter și altele.

Începând cu ora 12,30, în clădirea principală a Ambulatoriului de specialitate (Policlinica) se va marca Ziua Mondială a Sănătății Mintale. Acțiunea este menită să sensibilizeze pacienții Ambulatoriului integrat privind aspectele delicate și complexe ale normalității psihice și a legăturii minte-corp dar și de destigmatizare a suferințelor psihice. Spitalul Clinic Județean asigură asistența psihiatrică de urgență prin secțiile clinice de psihiatrie și camera de gardă psihiatrie. Tematic, în anul dedicat modificărilor psihice datorate stresului profesional, Spitalul Județean susține sănătatea mintală printr-o expoziție de artă „ Poarta spre suflet” expoziție ce reunește lucrări de artă și sculptură semnate de Horia Bojin și Mircea Popițiu. Vernisajul expoziției are loc mâine, la ora 12,30 în incinta Ambulatoriului.

Spitalul Clinic Județean de Urgență „ Pius Brînzeu” Timișoara sărbătorește acest an aniversar printr-o bogată agendă culturală, științifică, socială și umanitară de toamnă care a demarat prin donația făcută Noii Maternități de artistul Bata Marianov, concertele și evenimentele literar muzicale la Filarmonica și Opera Română, expoziție de pictură donată

Noii Maternități de artistul Mihai Olteanu, un proiect de cultură cinematografică realizat în colaborare cu UMF” V. Babeș” Timișoara și alte momente ce vor fi anunțate în timp.

Aceste evenimente sunt realizate cu sprijinul Asociației pentru ATI „ Aurel Mogoșeanu” Timișoara.

