Spitalul Județean Timișoara implementează un proiect de 2,5 milioane de euro prin OncoGen

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara organizează, vineri, 5 noiembrie 2021, ora 1030, prima conferință de presă a proiectului HEALTH-PREGN-RO-HU, în format online, urmată de lansarea proiectului, începând cu ora 1100.

Romanian-Hungarian cross-border project with a wider focus on diagnostics related to infertility, healthy pregnancy and newborn care – HEALTH-PREGN-RO-HU, cod eMS ROHU-339, contract de finanțare nr. 90312/27.07.2021, este un proiect finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria, implementat în parteneriat de Universitatea din Szeged (liderul parteneriatului), Biroul Guvernamental al județului Csongrád-Csanád și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara (SCJUT).

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.492.080,65 euro, din care 1.104.322,65 euro reprezintă bugetul SCJU Timișoara.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți serviciile de microbiologie și genetică pentru screening, diagnostic și prevenție în domeniul sănătății reproducerii, vizând reducerea infertilității, vârsta avansată a mamei la naștere și diagnosticul preconcepțional, prenatal și postnatal.

Activitățile proiectului includ modernizarea unor laboratoare, achiziția de echipamente performante, introducerea de noi teste pentru evaluarea cauzelor infertilității și ale avortului spontan recurent și creșterea nivelului de expertiză a personalului medical, elaborarea de protocoale medicale comune, pe baza ghidurilor medicale internaționale, și elaborarea unui studiu dedicat profilului infertilității în regiunea transfrontalieră România – Ungaria.

SCJU Timișoara implementează proiectul prin centrul OncoGen, laboratorul de microbiologie și clinica Bega, iar echipa spitalului este coordonată de prof. Dr. Virgil Păunescu. Pe lângă investițiile în echipamente de laborator, se vor introduce proceduri și tehnici de testare noi, iar personalul va fi instruit în utilizarea noilor tehnici de screening și diagnostic microbiologic, serologic și genetic, inclusiv screeningul și diagnosticul genetic pre-implantare.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile.

Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.

