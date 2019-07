Spitalul Municipal Lugoj își modifică structura organizatorică

Consiliul Local Lugoj și-a dat acordul de principiu pentru modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”. Conducerea spitalului lugojean vrea să desființeze compartimentul TBC (cu 20 de paturi) și compartimentul ORL (cu 5 paturi). Cele cinci paturi din cadrul compartimentului ORL vor fi distribuite secției Chirurgie generală, care are în în prezent 20 de paturi de Chirurgie, cinci paturi de ORL și 10 paturi de Ortopedie și Traumatologie. De asemenea, se dorește înființarea cabinetelor ambulatorii de Nefrologie, Îngrijiri paliative și Boli infecțioase, precum și a unui compartiment de Recuperare Medicală, cu 15 paturi, și a unui compartiment Spitalizare de zi, cu 11 paturi. „Necesitatea și oportunitatea înființării compartimentului de Recuperare Medicală derivă din faptul că populația zonei deservite de spital este preponderent îmbătrânită, cu incidența patologiilor cronice în creștere (pneumologie cronici, neurologie cronici, ortopedie cronici, cardiologie cronici). De asemenea, menționăm că județul Timiș nu dispune de un compartiment de Recuperare Medicală, dat fiind acest lucru este justificată înființarea acestui compartiment. Având în vedere că serviciile medicale pentru cronici – recuperare medicală se decontează pe tarif pe zi de spitalizare, estimăm posibilitatea încheierii unui contract relativ bun cu CJAS Timiș”, susțin reprezentanții Spitalului Municipal „Dr. Teodor Andrei”. Se mai are în vedere și înființarea unui Laborator de Endoscopie Digestivă, “pentru a nu exista probleme medico-legale”, precum și integrarea compartimentului Urologie (cu 10 paturi) în cadrul secției Chirurgie generală. „Având în vedere numărul mare de endoscopii, precum și proporția crescută de manevre intervenționale efectuate în cadrul compartimentului de Gastroenterologie, este necesar și oportun înființarea unui laborator. Considerăm că acest viciu de organizare trebuie remediat pentru a nu exista probleme medico-legale. Prin integrarea și includerea compartimentului Urologie în cadrul secției Chirurgie generală, personalul mediu sanitar și auxiliar sanitar va fi redistribuit în secțiile și compartimentele clinice ale unității, unde există deficit de personal. Asistența medicală în cadrul compartimentului Urologie va fi asigurată de personalul secției Chirurgie generală”, a anunțat conducerea unității medicale. Tot pentru a se remedia un viciu de organizare și pentru a nu exista probleme de ordin medico-legal, se are în vedere și reorganizarea Sălii de nașteri. „Sala de naștere, formată din sala travaliu și sala naștere, are locația în spațiu comun cu compartimentul Neonatologie, având o suprafață de 58 metri pătrați. Acest compartiment nu există în structura organizatorică a unității, deși această sală de maștere a funcționat dintotdeauna cu personal propriu (normt). Considerăm că acest viciu de organizare trebuie remediat pentru a nu exista probleme de ordin medico-legal”, susțin reprezentanții spitalului.

