Spitalul Municipal Timișoara va monitoriza activitatea cadrelor medicale cu brățări electronice prevăzute cu bluetooth

Spitalul Municipal Timișoara implementează un sistem revoluționar de monitorizare a activității cadrelor medicale cu un echipament electronic prevăzut cu bluetooth.

Practic medicii și asistenții vor primi câte o brățară electronică pe care o vor purta tot timpul cât se află în spital. ”Noi vom distribui acest echipament la toți angajații, dar ei trebuie să aibă grijă de el, să nu îl ia, să îl arunce sau să îl dea de pereți. Dacă se va strica, vor trebui să îl plătească”, a spus dr. Daniel Malița, managerul Spitalului Municipal Timișoara, miercuri 3 noiembrie 2021.

Până acum a fost deja implementat în mai multe clinici. ”Vrem să vedem cum funcționează. Dacă merge bine și are randament, îl vom extinde anul viitor pe întreg spitalul. Sistemul funcționează pe tehnologie bluetooth. În momentul în care ai intrat în spital cu acest echipament, imediat ești monitorizat. Chiar când un medic intră seara sau noaptea la o urgență, la un pacient, el este înregistrat. Activitatea lui este monitorizată, inclusiv în orele suplimentare”, a subliniat dr. Malița.

Întreg sistemul este închiriat, iar lunar Spitalul Municipal Timișoara va plăti o sumă de 20.000 -30.000 de lei chirie, pe patru-cinci clădiri unde se află clinicile unității medicale. O brățară electronică valorează 200 de euro. Sistemul nu substituie pontajul, dar vine ca o confirmare a pontajului. Nu e nicio înregistrare video.

Nu este un sistem de control al medicilor, nu e monitorizare a prezenței, ci a activității medicale. Este o procedură transparentă de monitorizare din partea ANMCS a angajaților. Toate spitalele sunt în procedura de acreditare de către ANMCS, iar pentru asta un spital trebuie să aibă un grad de încredere cât mai mare.

”Practic noi am respectat niște cerințe legale. Ne-au solicitat acest lucru și de câte ori am avut control de la curtea de conturi: o monitorizare exactă a activității medicale. Acest sistem urmărește mișcările fiecărui cadru medical în cadrul spitalului. Am avut reclamații, una chiar recentă, prin care aparținătorii s-au plâns că la pacient nu a intrat niciun medic cu zilele. Atunci noi am demonstrat cu acest sistem că s-a intrat și de patru ori pe zi la pacient. Practic este o oglindă a activității. Acesta nu substituie pontajul, dar vine ca o confirmare a pontajului. Nu e nicio înregistrate video și respectă legislația din acest punct de vedere în domeniu. Nu iradiază, ci funcționează prin bluetooth, așa cum avem și la mașină. Echipamentele sunt luate în chirie, nu sunt cumpărate. Tot sistemul este închiriat și se plătește chirie”, a explicat dr. Malița.

Unii medici au criticat acest demers și nu sunt de acord să fie urmăriți ca pe niște roboți, cu brățări de 200 de euro una, când ei primesc o mască la 24 de ore. Managerul Daniel Malița a răspuns cu privire la acest aspect, astfel:

”Echipamente de protecție există la Spitalul Municipal Timșoara, dar ceea ce am urmărit întotdeauna este să limităm risipa. Cadrele medicale și angajații toți primesc atâtea măști în 24 de ore cât au nevoie. Nu vom oferi măști să poată fi luate acasă, fiindcă spitalul face eforturi financiare foarte mari să le obțină. Încercăm să gestionăm resursele pe care le avem cât mai rațional. Au fost și sunt echipamente de protecție cât este nevoie și facem toate eforturile să le asigurăm în continuare cât mai bine. Totul este transparent, vrem să intrăm într-o lume civilizată. În spitalele din occident există acest sistem de monitorizare electronică a activității și în multe spitale din România a fost implementat, dar și în alte instituții și companii private”, a conchis dr. Daniel Malița, managerul Spitalului Municipal Timișoara.

Comentarii

comentarii