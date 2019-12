Spitalul Orăşenesc Deta are aparatură medicală nouă de 250.000 de lei, cu sprijinul CJT

Spitalul Orăşenesc Deta are aparatură medicală nouă de 250.000 de lei, cu...

Seria vizitelor de informare în rândul unităţilor medicale timişene care au beneficiat de sprijin din partea Consiliului Judeţean Timiş a continuat pentru Călin Dobra, cu Spitalul Orăşenesc Deta. Aici a ajuns aparatură medicală în valoare de 250.000 de lei acordată în cadrul schemei de minimis, oferită de CJT.

„Mai repede și mai sigur! Așa muncesc medicii și asistentele de la spitalul din Deta, după cum chiar ei mi-au spus, astăzi(n.r marţi), când am fost acolo să văd ultimele echipamente medicale achiziționate de Consiliul Județean Timiș. 250.000 de lei am asigurat și pentru Spitalul Orășenesc Deta, prin schema de minimis. Au cumpărat un sterilizator cu abur modern, pentru toate ustensilele medicale din spital, un monitor de funcții vitale foarte important pentru urgențe și un analizator de sânge. Cu ajutorul lor, pacienții din Urgențe fac rapid un set primar de analize iar timpul alocat sterilizării ustensilelor medicale este mult mai scurt”, a anunţat Călin Dobra, preşedintele instituţiei.

„Mă bucur că am putut să contribuim la creșterea calității actului medical în toate spitalele orășenești din județ prin implementarea acestei scheme de minimis.

Continuăm cu acest program și să investim în sănătate!”, a mai spus acesta.

