Spitalul Victor Babeș din Timișoara a crescut numărul de paturi pentru pacienții infectați cu noul coronavirus

Începând de astăzi, prin reorganizarea Secțiilor de Pneumologie 1 și 2 din unitatea sanitară, au fost trecute în zona roșie COVID 19 mai multe saloane, care numără în total 45 de paturi.

Astfel, pentru paciențîi infectați cu SARS CoV 2 sunt alocate 181 paturi. Astăzi, în Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie erau internați 142 de pacienți, dintre care 13 în Terapie Intensivă.

“Având în vedere numărul din ce în ce mai mare de cazuri de infecție cu SARS CoV 2, am fost nevoiți să refacem circuitele în întreg spitalul. Am reorganizat zona roșie și am crescut capacitatea de internare. Mai bine de jumătate dintre paturile destinate pacienților COVD 19 sunt dotate cu instalații de oxigen. Aici îi vom interna pe pacienții cu forme medii sau severe de infecție cu noul coronavirus. Din păcate, însă, dacă nu se vor respecta regulile de distanțare fizică, iar oamenii nu vor purta mască de protecție, în câteva zile, paturile vor fi ocupate. Avem, în continuare, mai multe saloane din Secția de Pneumologie pentru pacienții non-covid. De asemenea, vreau să fac un apel către pacienții cu BPOC – Bronhopneumopatie Obstructivă Cronică – și către cei care suferă de neoplasm pulmonar să se adreseze spitalului nostru. Este nevoie ca aceștia să fie în continuare diagnosticați și să le fie urmărită evoluția bolii”, spune asist. univ. dr Diana Manolescu, director medical Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Doctor Victor Babeș Timișoara.

În urmă cu o săptămână, Clinica de Recuperare Cardiovasculară a devenit secție externă a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Doctor Victor Babeș Timișoara.

În această unitate sanitară sunt 48 de paturi, dintre care 12 sunt prevăzute cu oxigen. În clinică sunt internați astăzi 35 de pacienți cu forme ușoare și medii de COVID 19. Coordonatorul secției externe este doctorul Ovidiu Roșca.

