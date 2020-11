Spitalul Victor Babeș din Timișoara a făcut un contract de 81.000 de lei, cu o firmă implicată într-un dosar de corupție, pentru ca morții de COVID să fie duși într-o remorcă de TIR pe post de morgă

De câteva zile, morga Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a fost externalizată la 5 kilometri de spital, pe Stadionul CFR. Aici vin rudele și aparținătorii să-i identifice pe apropiații care au decedat de COVID Aceasta a fost improvizată într-o remorcă frigorifică de TIR, amplasată pe Stadionul CFR, chiar în fața gradenelor arenei. Aici, rudele și aparținătorii oamenilor care mor de COVID vin să-și identifice apropiații decedați.

Conform datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), costul este unul însemnat pentru spital, care plătește SC Casa Funerară Octavian și Adi SRL 81.000 de lei pentru transportarea și depozitarea a 150 de persoane decedate. La acesta se adaugă un alt contract, cu aceeași firmă, pentru aceleași servicii funerare în cazul altor 20 de victime. Conform contractului, publicat pe SEAP, costul de 81.000 de lei este defalcat în felul următor: 150 x transport funerar de 390 de lei, total de 58.500 de lei 150 x serviciu funerar (depozitare) de 150 de lei, total de 22.500 de lei.

Managerul Spitalului Victor Babeș, Cristian Oancea, a confirmat pentru Libertatea colaborarea cu firma respectivă pentru serviciile funerare în cazul pacienților decedați de COVID. “Firma este SC Casa Funerară Octavian și Adi SRL. Perioada contractului 9.11. – 31.12.2020. Suma este 390 RON per persoană decedată transport + depozitare corp 24 de ore container frigorific mortuar”. Serviciile funerare sunt asigurate de firma SC Casa Funerară Octavian și Adi SRL.

Oancea susține că “morga mică este, la rândul ei, împărțită în două, pentru a exista circuite. Avem și decedați COVID, dar și non-COVID, de aceea am luat decizia să facem așa. Avem zile în care nu avem niciun deces, dar în weekendul în care am avut zece decese am zis că asta este cea mai civilizată soluție”. De la locul de depozitare, familiile fac identificarea și ridică trupurile în prezența medicului anatomopatolog al spitalului (conform procedurii interne).

SC Casa Funerară Octavian și Adi SRL, al cărei patron este lugojeanul Octavian Batori, este implicată și într-un scandal cu Primăria Timișoara. Florin Răvășilă, șef al Direcției Patrimoniu I Est din Primăria Timișoara, căruia fostul primar Nicolae Robu i-a retras dreptul de semnătură, este acuzat că ar fi primit o mită de 40.000 euro de la asociații companiei de pompe funebre pentru ca firma să primească dreptul de îngrijire a cimitirelor Russu-Șirianu și Șagului.

