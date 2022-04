Spumotim Timișoara, cu 150 de angajați, va fi închisă după 50 de ani. Terenul este pregătit pentru un proiect imobiliar

Fabrica de spumă poliuretanică Spumotim din Timișoara, cu o istorie de peste 50 de ani, urmează să fie închisă în această vară. Terenul pe care funcționează este indicat ca fiind promis spre vânzare dezvoltatorului imobiliar Prime Kapital, pentru circa 19 milioane de euro, potrivit surselor Profit.ro.

Fabrica de spumă poliuretanică, prima de acest fel din România, a fost înființată în 1971 și privatizată în 1994 prin metoda MEBO, iar acum 96% din acțiuni sunt deținute de mai multe persoane fizice, iar 4% de SIF Banat-Crișana, potrivit termene.ro. Spumotim a încheiat deja cu Prime Kapital un antecontract de vânzare a platformei, care se întinde pe un teren de circa 7 hectare din estul Timișoarei.

Sursele Profit.ro spun că prețul agreat este de 272 de euro/metru pătrat, iar terenul urmează a fi utilizat într-o dezvoltare rezidențială sau de retail. Aceleași surse mai spun că acesta este ultimul activ imobiliar al companiei, iar activitatea de producție va fi oprită în iulie sau august. „Fabrica încă funcționează, are în jur de 150 de angajați, dar se va închide. Acționarii au decis să vândă terenul. Încă suntem în activitate. Nu știm până când“, a confirmat un angajat al Spumotim.

Acționarii Spumotim s-au angajat să livreze terenul către Prime Kapital cu Plan Urbanistic Zonal aprobat și gata autorizat pentru construcție.

Vânzarea diviziei auto a Spumotim către producătorul american de componente pentru automobile Johnson Controls, din 2011, care a presupus și transferul fabricii Spumotim din Poiana Lacului (aproape de uzina Dacia), a redus rulajul anual al fabricii din Timișoara de la circa 80-90 de milioane de lei la 30-40 de milioane de lei și numărul de angajați de la circa 600 la 200 persoane. La un an după achiziție, Johnson Controls a închis fabrica preluată de la Spumotim și a disponibilizat 167 de angajați. La Spumotim au fost produse, o perioadă lungă, perne auto pentru grupul Renault – Dacia. După vânzarea diviziei auto, fabrica s-a concentrat pe producția pentru industria mobilei. Între 2017 și 2020, profitul Spumotim a fost într-o creștere constantă, ajungând la circa 2 milioane de lei în 2020, ultimul an pentru care sunt disponibile raportările financiare. Prime Kapital, companie înființată de Martin Slabbert și Victor Semionov – fondatori și foști manageri ai celui mai mare investitor imobiliar din România, fondul NEPI Rockcastle – are rolul de a asigura extinderea companiei sud-africane MAS Real Estate, al cărei principal acționar este. Cei doi parteneri sud-africani au mai cumpărat anul trecut terenurile mai multor foste fabrici din Timișoara, Cluj și Brașov și au un buget de aproape un miliard de euro pentru construcția a peste 11.000 apartamente în mai multe orașe din țară. Prime Kapital a mai cumpărat de la producătorul de corpuri de iluminat ELBA un teren de 56.000 de metri pătrați de lângă Gara de Nord din Timișoara cu 12,5 milioane euro.

Amplasamentul fabricii Spumotim Zona industrială Calea Buziașului din Timișoara traversează o perioadă de tranziție de la caracterul industrial la cel comercial. La 200 de metri distanță de fabrica Spumotim, pe aceeași stradă, SIF Banat-Crișana a vândut, în 2019, terenul fostei fabrici de reparare a utilajelor de construcții Uniteh investitorilor imobiliari Klaus Reisenauer, Kurt Wagner și Gabriel Marchievici, care au deschis în loc un Kaufland și, anul trecut, au vândut afacerea polonezilor de la Scallier, ce urmează să mai deschidă aici un parc de retail sub brandul FunShop

Sursa: profit.ro

