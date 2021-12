Stadionul „lego”, redus de la 15.000 la 9.000 de locuiri – „Capacitate mai mică sau deloc”. Uszoda – „Fiind bază sportivă, nu i se putea schimba destinația”

Marți, 14 decembrie, viceprimarul liberal al Timișoarei, Cosmin Tabără, a vorbit, într-o conferință de presă, despre stadiul proiectelor de infrastructură sportivă din municipiu. Acesta a răspuns criticilor aduse deciziei de a reduce capacitatea stadionului „lego” din Calea Buziașului, dar a și criticat, indirect, administrația Fritz.

„Era un proiect în care nu credeau poate nici mulți dintre colegii mei liberali, dar pe care am vrut să îl realizăm. Nu am avut, practic, accendul conducerii administrației pentru a-l face (de 15.000 de locuri – n.r.), pentru că nu puteau fi acoperite costurile. Atunci am avut două posibilități: de-al realiza la o capacitate mai mică sau de a nu-l face. Înainte de a luat decizia de a continua acest proiect la capacitate mai mică m-am consultat cu cei care răspunde de destinele celor două echipe de liga a doua, Poli și Ripensia, (…) Cei de la Ripensia, inițial, nu voiau deloc acest stadion, dar după consulturi inclusiv cu Federația Română de Fotbal, am stabilit că un stadion de 6 – 7.000 ar fi foarte bun pentru Timișoara la această dată. Am realizat caietul de sarcini cu o temă de proiectare care să înceapă obiectivul de la minim 9.000 de locuri. Sunt convins că se va ajunge la o capacitate de 10.000”, a precizat Tabără.

Întreținerea stadionului ar urma să coste în jur de 360.000 de euro anul. Aici, presupune viceprimarul, ar putea evolua inclusiv echipa națională de tineret, echipa națională de fotbal feminin sau s-ar putea organiza inclusiv concerte.

Cât despre stadionul de 32.000 de locuri care se va construi în locul actualului „Dan Păltinișanu”, deși este al CJT-ului, Tabără vrea să urgenteze demersurile birocratice. Astfel, va avea chiar o vizită la București în care va încerca să discute, printre altele, și despre acest subiect. Totuși, vicele a ținut să dea exemplul Craiovei și Bucureștiului, unde deși există echipe de Liga 1, meciurile nu atrag un număr impresionant de suporteri. Până ca la Timișoara să se pună măcar această problemă, există obstacolele birocrației: atât Cosmin Tabără, cât și Viorel Coifan s-au plâns de procedura complicată de obținere a avizului de mediu. În cazul stadionului, s-a stat opt luni.

Tot dintre proiectele primăriei, aflate într-un stadiu sau altul de realizare, Tabără a amintit de bazele sportive din Lipovei și Șagului, de bazele sportive de pe malurile Begăi, de baza de pe Costică Rădulescu, construită de CNI – unde pot începe lucrările –, dar și de pe una asemănătoare pregătită în zona Mircea cel Bătrân. Viceprimarul mai vrea și să treacă în buget studii de fezabilitate pentru reabilitările bazinului de înot din Circumvalațiunii și a arenei de rugby.

La un moment dat, Tabără a amintit și de baza Uszoda. „S-a încercat o igienizare, pentru a construi ceva chestii de proiectare de filme. Fiind bază sportivă, nu poate să-i fie schimbată destinația. Trebuie să fie dată o hotărâre de guvern și să fie construită o altă bază în loc. (…) Este o bază care a fost folosită în Timișoara, un simbol al orașului”.

Tabără a lăsat de înțeles că tot colegii din executiv ar fi de vină și pentru întârzierile la realizarea celor două baze sportive din Lipovei și Șagului. Într-un caz au „uitat” să răspundă la timp unei notificări venite din partea constructorului, iar în celălalt au întârziat cu documentația necesară emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

